Топ-6 кроссоверов, которые имели шансы на успех в России, но провалились

В России весьма специфические вкусы и очень консервативные взгляды на автомобили. А ещё мы хотим много качества и надежности за небольшие деньги (а кто же этого не хочет!), не понимаем, почему должны платить за экологию, и считаем, что дизайн и технологии должны быть бесплатными.

Причины, по которым у нас не появились нижеперечисленные кроссоверы, разные. На деле, многие из них были очень неплохими, просто что-то пошло не так.

Nissan Pathfinder

В 2014 году Nissan Pathfinder сменил своё поколение в России. Из рамника, который в России любили, несмотря на все его минусы, он превратился в обычный серый кроссовер. Впрочем, кроссовер был таким, как мы любим. С полным приводом, большой, с тремя рядами сидений и атмосферником под капотом на налоговыгодные 249 л.с.

Помню, как мы гоняли по степям Казахстана на этих машинах. И помню, как гибрид при движении в такую горку перегревался и трансмиссия просила пощады. В остальном же нормальная прожорливая машина, не хуже, чем остальные.

Немного портил впечатление только вариатор. Для любителей необычного, кстати, у нас ещё продавали гибрид, который был быстрее, экономичнее и… дороже. Он вообще не прижился, хотя и бензиновый вариант звезд с неба не хватал.

Он проиграл битву Toyota Highlander Ford Explorer и даже Mazda CX-9 (но это не точно). Что именно не понравилось россиянам в этом кроссовере сказать сложно. Может быть то, что в машине не было светодиодных дневных ходовых огней? Или Ниссану не простили отказ от рамы?

Ещё один неудачник — Форд Куга. Первое поколение вышло тесным и на любителя (хотя мне понравилось). К тому же Форд опоздал с кроссовером, и все стулья были уже заняты.

Второе поколение вроде как было более проработанным, плюс машина собиралась в России, дизайн и комплектации нормальные. Был традиционный автомат и полный привод, и даже дизель, но то ли турбомотор подвел, то ли цены на фоне когнкурентов, то ли третий Фокус подпортил имидж всем.

В общем-то голубой овал в то время в целом начал сдавать свои позиции, и Куга так и не успел остаться в головах и сердцах россиян. Хотя те, кто покупал машину по скидкам и акциям, когда их распродавали, в целом остались довольны. Нам могло бы больше понравиться третье поколение, которое появилось в 2019 году, но не судьба, Ford ушел из России и забрал все, кроме Транзита.

Ситуация с ЭкоСпорт несколько иная. Машина должна была навязать борьбу Дастеру, Nissan Juke Opel Mokka и многим другим, а в итоге машину как будто не заметили. Странно, ведь ЭкоСпорт появился раньше Креты, имел дорожный просвет в 200 мм и мог нехило собрать кассу. Но не срослось.

Лично меня всегда смущала в ЭкоСпорте высокая цена (за те же деньги в той же Крете получаешь куда больше). А ещё очень странный для работы набор агрегатов. Полный привод был доступен только с 2,0-литровым мотором, которым не всем нужен, и механикой, которую не все хотят.

При этом 1,6-литровые моторы, шли только с передним приводом и вместо традиционного автомата или хотя бы вариатора был робот с двумя сцепления, которого народ наелся на Фокусах и Фольксвагенах

Haima 7

Да это китаец. Но не смейтесь, что, мол, тут всё понятно. Не понятно. Потому что это провал не только на фоне рынка в целом, но и на фоне других китайцев. К примеру Tiggo покупали, Lifan X60 , X50 — покупали, Geely Emgrand X7 — брали и берут. Но у Хаимы не сложилось.

Я ездил на этой машине. И не такая уж она отвратительная, как вы, наверняка, думаете. Да, никаких изысков, но как поповозка — норм. Тем более стоила недорого. Полного привода у неё, разумеется, не было. Но был хороший 2,0-литровый мотор аж на 150 л.с., как у нынешней Креты, и на выбор механика или автомат. Классический гидромеханический автомат. И даже не какой-нибудь доисторический 4-ступенчатый, а вполне современный 5-ступенчатый.

Дизайн весьма неплох. Высокпрофильные шины, хороший клиренс, штатные подножки, комфортная подвеска. Шансы на успех точно были.

Просторный салон, большой багажник, нестрашный дизайн, клиренс 195 мм. Чего не хватило для успеха? Как мне думается, не хватило дилерской сети. Уж больно мало автосалонов, которые торговали Хаимой, было по стране. Причем и те, что были, были мультибрендовыми, и не гнушались всякими схемами на грани мошенничества.

Сейчас у Хаимы и в Китае проблемы, но всё-таки в России у неё были шансы, это надо признать. Ведь до этого очень неплохо расходилась легковушка, реплика Мазды 3 — Haima 3.

Тут мне кажется всё очевидно — отвратительная внешность сыграла свою роль. Зачем было покупать страшный Рено, если можно было купить приятный Nissan? К тому же у Рено имидж бюджетных машин в России, а шильдик Nissan покруче.

Более того, в арсенале Рено были только довольно мощные бензиновые моторы на 171 л.с. в паре с вариатором сомнительной надежности (достаточно вбить в поисковую строку "Рено Колеос вариатор") или дизель. Да и вообще Рено был дороже, чем Ниссан, у которого был удобный 2,0-литровый мотор на 141 л.с. Короче, говоря, всё против Рено.

Acura MDX

Последняя машина в моей сегодняшней подборке — это Acura MDX — большой кроссовер с продвинутой технической начинкой в виде полного привода SH-AWD, который умеет распределять тягу не только между осями в разных пропорциях, но и между задними колесами. Эффект от этого заключается в том, что машина тем активнее и охотнее заруливает в поворотом, чем сильнее давишь на педаль газа. Очень необычно. Обычно перед поворотом скорость сбрасывают, а в этой машине наоборот надо придавить гашетку.

Впрочем, во всем остальном машина была вполне заурядной. Позиционировалась Акура как конкурент BMW , Mercedes и Audi , но по уровню оснащения, отделки и дизайну до них недотягивала. И многих это могло расстроить. Покупаешь дорогую машину, но ничто в ней не выдает стоимость для окружающих.

Плюс недостаточно развитая дилерская сеть (фактически вообще не развитая), плюс наложился кризис и скачок курса рубля к доллару, плюс 3,5-литровый атмосферник, который выдавал 290 л.с., а не 249.

Короче говоря, многие вообще не знали, что у нас эта машина продавалась официально около года или даже чуть дольше. Покупали её в основном те, кто разбирался в машинах и технических нюансах и понимал, в чем фишка. А таких, к сожалению, немного. А машина-то классная, рулить ей одно удовольствие, салон большой, багажник огромный, всё есть — идеальный семейный автомобиль для обеспеченной семьи.