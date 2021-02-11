Эксперт назвал способ избавиться от запотевших стекол в авто

Портал " Автовзгляд " рассказал о способе для борьбы с запотеванием стекол в автомобиле

Отмечается, что для решения этой проблемы необязательно покупать дорогие фирменные средства. Ключевые элементы таких составов — глицерин и спирт. Первый из них можно дешево купить в любой аптеке, а второй вполне возможно заменить самой дешевой водкой, пишет портал.

Как советует автор статьи, спирт и глицерин надо смешать с водой, после чего губкой или микрофиброй растереть изнутри по заранее очищенным стеклам автомобиля. После этого необходимо проветрить автомобиль, чтобы избавиться от запаха алкоголя в салоне.