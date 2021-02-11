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Назван простой способ избавиться от запотевших стекол в машине 

РИА Новости и ещё 1 42 минуты назад
Эксперт назвал способ избавиться от запотевших стекол в авто
Фото: РИА Новости
Портал "Автовзгляд" рассказал о способе для борьбы с запотеванием стекол в автомобиле.
Отмечается, что для решения этой проблемы необязательно покупать дорогие фирменные средства. Ключевые элементы таких составов — глицерин и спирт. Первый из них можно дешево купить в любой аптеке, а второй вполне возможно заменить самой дешевой водкой, пишет портал.
Как советует автор статьи, спирт и глицерин надо смешать с водой, после чего губкой или микрофиброй растереть изнутри по заранее очищенным стеклам автомобиля. После этого необходимо проветрить автомобиль, чтобы избавиться от запаха алкоголя в салоне.
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Бортжурнал , АвтоВзгляд
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