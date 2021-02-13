Porsche Taycan побил рекорд скорости семилетней давности

Электрический седан Porsche Taycan обновил мировой рекорд скорости в закрытом помещении. Он превзошел результат предшественника почти на 30 километров в час, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Рекорд осуществил автогонщик Лех Кин в Конференц-центре Нового Орлеана в Луизиане. На версии Taycan Turbo S мощностью 750 лошадиных сил он разогнался до 165,2 километров в час. Гонщик проехал по участку помещения и успел затормозить перед бетонной стеной.

Предыдущий рекорд был установлен в Финляндии в 2013 году. Тогда финский автопилот Микко Хирвонен в разогнался в Выставочном центре Хельсинки на Speed Car XTRM Crosskart до 140 километров в час.