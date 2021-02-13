Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Электрический Porsche Taycan побил рекорд скорости семилетней давности 

Мир24 и ещё 2 4 часа назад
Porsche Taycan побил рекорд скорости семилетней давности
Фото: Мир 24» / Елизавета Шагалова
Электрический седан Porsche Taycan обновил мировой рекорд скорости в закрытом помещении. Он превзошел результат предшественника почти на 30 километров в час, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Рекорд осуществил автогонщик Лех Кин в Конференц-центре Нового Орлеана в Луизиане. На версии Taycan Turbo S мощностью 750 лошадиных сил он разогнался до 165,2 километров в час. Гонщик проехал по участку помещения и успел затормозить перед бетонной стеной.
Предыдущий рекорд был установлен в Финляндии в 2013 году. Тогда финский автопилот Микко Хирвонен в разогнался в Выставочном центре Хельсинки на Speed Car XTRM Crosskart до 140 километров в час.
Напомним, в октябре 2020 года американский гиперкар SSC Tuatara установил новый рекорд скорости для серийных автомобилей, разогнавшись до 533 километров в час.
Видео дня. Оформить ОСАГО теперь можно в офисах Сбербанка
Мир24: последние новости
В Москве вынесли более четырех тысяч штрафов за непристегнутый ремень В Москве вынесли более четырех тысяч штрафов за непристегнутый ремень Автоэксперты рассказали об опасностях электромобилей Автоэксперты рассказали об опасностях электромобилей Тачка на прокачку: в Армении очень популярен тюнинг автомобилей Тачка на прокачку: в Армении очень популярен тюнинг автомобилей
Бортжурнал , Porsche , Микко Хирвонен
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
00:31
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
ДТП
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение