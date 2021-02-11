Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶

Skoda показала первое официальное изображение новой Fabia 

Motor.ru и ещё 3 2 часа назад
Skoda показала первое официальное изображение новой Fabia
Фото: © Skoda
Компания Skoda продолжает готовиться к премьере хэтчбека Fabia четвертого поколения. На этот раз марка представила первое официальное изображение модели, на котором показан силуэт будущего автомобиля.
Skoda Fabia четвертого поколения построена на платформе MQB-A0, которая лежит в основе нового Volkswagen Polo и Audi A1 Sportback. По словам чешских инженеров, архитектура позволила увеличить как колесную базу, так и внутреннее пространство автомобиля. В частности, объем багажника хэтчбека стал больше на 50 литров.
На представленном изображении можно рассмотреть лишь общий силуэт и пропорции новой Fabia. Отличительной особенностью будущей новинки станет более покатая крыша, которая фактически переходит в небольшой спойлер. Кроме того, на кадре заметно, что хэтчбек получил измененные задние фонари и противотуманки новой формы.
Ожидается, что для переднеприводной Skoda Fabia предложат литровые бензиновые «турботройки» TSI мощностью от 80 до 115 лошадиных сил, а также 1.0-литроый «атмосферник». Вместе с агрегатами будут доступны семидиапазонный «автомат» DSG и механическая трансмиссия. Премьера Fabia четвертого поколения ожидается весной нынешнего года.
Несмотря на то, что данное изображение стало первым официальным кадром, опубликованным компанией Skoda, чешский концерн продолжает активно испытывать новую Fabia. В январе фотошпионам удалось запечатлеть новый хэтчбек в серийном кузове и с минимальным камуфляжем.
Видео дня. Эксперты рассказали, почему растут цены на топливо
Motor.ru: последние новости
Россиян начали штрафовать за непристегнутый ремень, если его не видно на темной одежде Россиян начали штрафовать за непристегнутый ремень, если его не видно на темной одежде Электрокары Tesla провалили независимые испытания запаса хода Электрокары Tesla провалили независимые испытания запаса хода Видео: «КамАЗ» показал в работе планшет «Кама-1», расположенный на руле Видео: «КамАЗ» показал в работе планшет «Кама-1», расположенный на руле
Комментарии
Бортжурнал , Audi , Volkswagen Polo , Skoda Fabia , Audi A1 , Volkswagen , Skoda
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
00:31
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
ДТП
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение