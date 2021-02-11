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Skoda Scala добавили мощности 

Motor.ru и ещё 2 21 час назад
Skoda Scala добавили мощности
Фото: © Skoda
Немецкая фирма ABT Sportsline разработала для Skoda Scala «заряженную» версию Edition S: хэтчбеку добавили мощности, увеличив отдачу 1,5-литрового турбомотора со 150 до 190 лошадиных сил. Новинка будет выпущена ограниченным тиражом из 500 экземпляров и поступит в продажу только в Германии.
Scala Edition S предложат с шестиступенчатой механической коробкой передач и передним приводом. Помимо форсированного двигателя хэтчбек получил заниженную на 15 миллиметров подвеску, 18-дюймовые диски, новые кресла с черной тканевой обивкой и алюминиевые накладки на педали. Немецкие дилеры уже открыли прием заказом: «заряженный» хэтчбек стоит 33 790 евро (более трех миллионов рублей), что на 9,4 тысячи евро или на 840 тысяч рублей дороже стандартной модели с базовой «турботройкой» мощностью 95 лошадиных сил.
Skoda Scala Edition S построена на базе топовой комплектации Monte Carlo. Она отличается от прочих выкрашенными в черный цвет корпусами зеркал, радиаторной решеткой и вставками на переднем бампере.
© Skoda
Skoda Scala появилась на европейском рынке в 2018 году и до сих пор не обзавелась RS-версией, так что вариант Edition S от ABT Sportsline может заполнить этот пробел.
Хэтчбек базируется на модульной архитектуре MQB-A0 с полузависимой задней подвеской и исключительно передним приводом. На той же платформе построен и новый Volkswagen Polo. В Европе «Скала» доступна с «турботройкой» 1.0 TSI (95 или 115 сил), четырехцилиндровым 1.5 TSI (150 сил), а также 115-сильным дизелем 1.6 TDI.
На российском рынке Scala не представлена. На сегодняшний день модельная линейка Skoda включает Rapid, Superb и недавно сменившую поколение Octavia, а также кроссоверы Karoq и Kodiaq.
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Бортжурнал , Volkswagen Polo , Volkswagen , Skoda
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