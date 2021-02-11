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Электрокары Tesla провалили независимые испытания запаса хода 

Motor.ru 2 часа назад
Электрокары Tesla провалили независимую проверку запаса хода
Фото: © Tesla
Эксперты Edmunds.com провели тесты запаса хода электромобилей, которые продаются на рынке США. Большинство «испытуемых» справились с заданием и даже проехали на одном заряде больше паспортных показателей. Из отчета следует, что Tesla Model S, Model 3, Model X и Model Y испытания провалили, однако не все так однозначно.
В отличие от стендовых испытаний по методики EPA, распространенной в США, глобальной WLTP и NEDC, на которую ориентируются в Китае, Edmunds.com провел тесты в реальных условиях. Обычных водителей посадили за руль разных электрокаров и отправили колесить по дорогам общего пользования. Маршрут был проложен как через населенные пункты (60 процентов пути), так и по трассам (оставшиеся 40 процентов). Тест заканчивался в тот момент, когда система предупреждала о том, что заряда осталось на 10 миль (16 километров). В зачет шла сумма пройденных миль (мы пересчитали их в километры) и остаточного запаса хода по бортовому компьютеру.
Самым дальнобойным оказался Porsche Taycan 4S, который преодолел расстояние в 520 километров. Это на 59,3 процента больше заявленного автопроизводителем запаса хода (327 километра по циклу EPA). Также удивили результаты Mini Cooper SE (241 километр вместо паспортных 177 километров), Hyundai Kona Electric (507 километров вместо 415) и Kia Niro EV (459 километров вместо 385).
В аутсайдерах оказались все четыре модели Tesla. Электрокар Model 3 Performance проехал 412 километров вместо 499 (-17,4 процента), Model X Long Range — 473 километра вместо 528 (-10,4 процента), Model Y Performance — 380 километров вместо 468 (-9,6 процента). Результаты Model 3 Standard Range Plus и Model S Performance также оказались неутешительными: первая преодолела 373 километра вместо заявленных 402 (-7,2 процента), а вторая — 512 километров вместо 525 (-2,5 процента).
Однако данные для Tesla могли быть занижены по той причине, что система предупреждает о низком заряде батареи раньше, чем на электрокарах других брендов. Иными словами, даже если индикатор показывает, что запаса хода хватит только на 10 миль, по факту машина может проехать гораздо больше.
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Комментарии
Бортжурнал , Hyundai , Kia Niro , Kia , Mini Cooper , Tesla , Tesla Model S , Hyundai Kona , Porsche
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