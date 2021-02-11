Депутаты предложили легализовать машины из Армении

Автомобили, ввезенные в Россию из Армении, могут быть поставлены на учет в ГИБДД своими владельцами уже в этом году. С соответствующим предложением выступила группа депутатов Госдумы , сославшись на аналогичный пример в Казахстане. Сами владельцы иностранных машин говорят о трудностях из-за пандемии. Регистрацию подобных автомобилей можно было бы допустить, применив ограничения по стоимости и числу автомобилей на одного человека, считают юристы.

В России насчитывается несколько сотен тысяч ввезенных из Армении автомобилей. В то же время многие граждане не в состоянии найти деньги для того, чтобы их растаможить. В связи с этим несколько депутатов нижней палаты парламента подготовили протокольное поручение думскому Комитету по транспорту о законодательном разрешении временной регистрации таких машин в ГИБДД, пишет «Парламентская газета».

Как рассказала изданию один из соавторов этой инициативы, депутат Светлана Бессараб , аналогичное решение уже принято в Казахстане. Там насчитывается около 22 тысяч машин, ввезенных из Армении, а в России — приблизительно 300 тысяч. Бессараб полагает, что в виде исключения государство может позволить автомобилистам легализовать иностранные автомобили, то есть, получить российские паспорт транспортного средства (ПТС) и государственные регистрационные знаки (ГРЗ).

«В мой адрес поступило множество жалоб автовладельцев, чьи автомобили уже изъяты либо находятся под угрозой изъятия, — цитирует депутата газета.

— С одной стороны, использование иностранных номеров позволяло владельцам избегать уплаты налогов и административных штрафов при нарушении Правил дорожного движения, что недопустимо и требует изменения.

С другой стороны, многие автовладельцы приобретали дешевые автомобили в меру своих финансовых возможностей».

В соответствии с российским законодательством, автомобили, ввезенные российскими гражданами из-за границы для эксплуатации в РФ, должны быть в десятидневный срок растаможены, для чего таможня взимает обеспечительный платеж собственно в размере суммы растаможки. Кроме того, необходимо оплатить утилизационный сбор, без отметки об его погашении ГИБДД не выдаст российский ПТС. Однако фактически до 2020 года в стране практиковалась такая схема:

%россияне покупали автомобили, зарегистрированные в союзном государстве, и ездили по дорогам, не проходя дорогостоящую процедуру таможенной очистки.

Для некоторых автомобилистов у такой практики были определенные незаконные выгоды, что использовалось продавцами даже в своем роде, как реклама: армянские номера не числятся ни в одной базе российских правоохранительных органов , взимающих штрафы за нарушения ПДД (в том числе с камер фото— видеофиксации). Штраф за неоплату парковки или проезда по платной трассе также взыскать не получится. Кроме того, солидная разница в таможенных тарифах России и Армении позволяла приобрести выгодно дорогую иномарку, которая после таможенной очистки в России стоила бы существенно дороже.

Впрочем, ситуация для владельцев таких машин изменилась кардинально в прошлом году, сообщал «Коммерсант». Прежде всего, интерес к такому транспорту угас из-за того, что Армения уравняла свои таможенные тарифы на ввоз автотранспорта с Россией. А в законе «О безопасности дорожного движения» стали действовать поправки, которые исключили для россиян возможность движения по дороге машин с иностранными номерами без растаможки. Это право сохранилось только для иностранцев, которые оформляют временный ввоз транспорта.

В ГИБДД пояснили, что машины без регистрации будут привлекать к административной ответственности по статье 12.1 КоАП РФ, предусматривающей штраф от 500 до 800 рублей. Если же в течение года автомобилист попадется на такой машине повторно, то его уже ждет штраф на 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Также применялась статья 27.13 КоАП, предполагающая задержание транспортного средства.

По данным депутата Светланы Бессараб, случаи эвакуации инспекторами ДПС таких машин были зафиксированы на территории Уральского федерального округа, в Ханты-Мансийском автономном округе, в Кургане, Тюмени, Нижневартовске, Челябинске и в Краснодарском крае. Некоторые автомобилисты вынуждены хранить машины на армянских номерах в гаражах, чтобы их не изъяли правоохранители, отметила парламентарий.

Более того, на сайте change.org владельцы машин с армянской регистрацией создали петицию (подписало 9 тыс. человек) обращенную к российским властям. В ней они попросили «разрешить постановку автомобилей на временный учет как в Казахстане». Власти Казахстана действительно пошли на встречу обладателям «армянских машин». Правда, на временную регистрацию было выделено ограниченное время — с 1 июня до 1 сентября 2020 года.

Авторы петиции просят российские власти аналогичным образом разрешить получение временных номеров и ПТС до возможности поставить транспортное средство на учет в РФ без дополнительной таможенной пошлины. Они подчеркивают, что в этом случае отпадает обязанность полной таможенной очистки автомобиля.

В противном случае есть риск роста протестных настроений, предупредили обладатели иномарок с иностранными номерами.

Эта ситуация не совсем простая, полагает автоюрист Сергей Ифанов: если ставить на учет без растаможки автомобили на армянских номерах, то это несправедливо по отношению к владельцам, которые ввезли и, к примеру, не растаможили машины из других стран. Почему для них нет таких преференций, задается вопросом он. В тоже время собеседник отмечает, что во всем стоит искать рациональный компромисс.

«Положим можно было выбрать золотую середину. Если человек ввез для себя недорогую машину, скажем, не дороже 1 млн рублей, а не пару-тройку штук на перепродажу, пользуясь дыркой в законодательстве, то имело бы смысл ему предоставить возможность легализовать свой автомобиль», — предложил собеседник.

В тоже время, если речь идет, к примеру, о постановке на учет дорогого кроссовера Porsche Cayenne или еще какого-нибудь другого премиум-автомобиля, либо больше одной машины, то тут, по мнению Ифанова, автовладельцам уже не стоит давить на жалость.