Обновленный Lada Largus подорожает примерно на 100 тысяч рублей 

Стоимость обновленного автомобиля российского производства Lada Largus вырастет примерно на 100 тысяч рублей.

Цена машины в базовой комплектации составит 903 тысяч рублей, а за топовую комплектацию потенциальные покупатели вынуждены будут заплатить 993 тысячи рублей. Такие цены были озвучены в социальных сетях одним из менеджеров компании, но прямого подтверждения от руководства концерна пока не поступало.

Обновленный LADA Largus серьезно изменился внешне и получил полностью новый передок в вазовском Х-стиле, более массивный капот, иные крылья, переднюю оптику от соплатформенного Renault Logan . В салоне также произошли изменения, которые сделают эксплуатацию более комфортной и приятной.