Обновленный Lada Largus подорожает примерно на 100 тысяч рублей 

Стоимость обновленного автомобиля российского производства Lada Largus вырастет примерно на 100 тысяч рублей.
Цена машины в базовой комплектации составит 903 тысяч рублей, а за топовую комплектацию потенциальные покупатели вынуждены будут заплатить 993 тысячи рублей. Такие цены были озвучены в социальных сетях одним из менеджеров компании, но прямого подтверждения от руководства концерна пока не поступало.
Обновленный LADA Largus серьезно изменился внешне и получил полностью новый передок в вазовском Х-стиле, более массивный капот, иные крылья, переднюю оптику от соплатформенного Renault Logan. В салоне также произошли изменения, которые сделают эксплуатацию более комфортной и приятной.
С технической точки зрения никаких изменений нет. Для производства модели используется все та же платформа, под капотом установлен тот же силовой агрегат, работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Информация о появление "автомата" пока не была озвучена.