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Насосы Vesta, XRay, Granta и Largus не выдерживают низких температур 

Motor.ru 54 минуты назад
Переднеприводным Lada понадобилась замена масляного насоса
Фото: Motor.ru
АвтоВАЗу отправляет в ремонт 578 автомобилей Lada моделей Vesta, XRay, Granta и Largus, сообщает портал «Лада. Онлайн» со ссылкой на одного из дилеров отечественной марки. Переднеприводным автомобилям понадобилась замена масляного насоса, который не выдерживает морозов.
Отзывная кампания затронула Lada, отгруженные в автосалоны с 21 августа по 10 ноября 2020 года. Источник рассказал, что дилеры получили от АвтоВАЗа распоряжение о замене масляного насоса еще в конце января, однако на сайте «Росстандарта», который официально объявляет об отзывах, информации о кампании до сих пор нет.
Причиной акции, по данным источника, стало множество жалоб от автовладельцев в связи со сбоями в работе масляного насоса из-за низких температур. В дилерских центрах Lada дефектный насос с артикулом 21120-1011010-01 заменят на новый. Работа будет проведена бесплатно и займет от двух до 12 часов в зависимости от модели и типа двигателя.
В январе на 1296 экземплярах Largus Cross Quest обнаружили проблему с блоком подогрева сидений. Дилерам было поручено бесплатно заменить дефектную деталь на автомобилях, отгруженных с 17 июля по 24 ноября 2020 года.
В прошлом году АвтоВАЗ отозвал в сумме 103 975 автомобилей. Самая крупная акция коснулась 90 124 Lada Vesta и XRay 2018-2020 годов с 1,8-литровым «атмосферником» ВАЗ-21179: топливный шланг мог повредиться из-за контакта с хомутом жгута проводов.
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Бортжурнал , Lada Vesta , Lada , Автоваз
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