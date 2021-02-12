Переднеприводным Lada понадобилась замена масляного насоса

АвтоВАЗу отправляет в ремонт 578 автомобилей Lada моделей Vesta, XRay, Granta и Largus, сообщает портал «Лада. Онлайн» со ссылкой на одного из дилеров отечественной марки. Переднеприводным автомобилям понадобилась замена масляного насоса, который не выдерживает морозов.

Отзывная кампания затронула Lada, отгруженные в автосалоны с 21 августа по 10 ноября 2020 года. Источник рассказал, что дилеры получили от АвтоВАЗа распоряжение о замене масляного насоса еще в конце января, однако на сайте «Росстандарта», который официально объявляет об отзывах, информации о кампании до сих пор нет.

Причиной акции, по данным источника, стало множество жалоб от автовладельцев в связи со сбоями в работе масляного насоса из-за низких температур. В дилерских центрах Lada дефектный насос с артикулом 21120-1011010-01 заменят на новый. Работа будет проведена бесплатно и займет от двух до 12 часов в зависимости от модели и типа двигателя.

В январе на 1296 экземплярах Largus Cross Quest обнаружили проблему с блоком подогрева сидений . Дилерам было поручено бесплатно заменить дефектную деталь на автомобилях, отгруженных с 17 июля по 24 ноября 2020 года.