Компания Илона Маска Tesla работает над тем, чтобы ее спортивный электромобиль Roadster 2 мог летать, об этом пишет The Verge.

«Я хочу, чтобы он парил. Я пытаюсь придумать, как автомобиль сможет взлетать, не убивая людей. Вероятно, он будет отрываться от земли на метр или около того. Если машина вдруг упадет, подвеска повредится, но люди не пострадают», — сказал Маск.

Миллиардер также планирует сделать так, чтобы новый Roadster мог преодолеть небольшое расстояние в полете. Автомобиль будет разгоняться до 100 километров в часа менее чем за две секунды, а его запас хода составит 965 километров. Roadster должен поступить в продажу уже в 2022 году.

Ранее китайские регуляторы усомнились в качестве и безопасности автомобилей компании. Власти провели переговоры с руководителями подразделений автогиганта в Пекине и Шанхае после жалоб клиентов на проблемы с Tesla. Например, на сбои при управлении электромобилем, а также на возгорание батареи.

Tesla предписали улучшить управление автомобилями, а также соблюдать китайские законы и защищать права потребителей. Компания согласилась с требованиями и признала ряд недостатков в своих бизнес-процессах.