Праворульный Chevrolet Corvette C8 замечен на испытаниях

Во время дорожных тестов заметили праворульную спортивную модель Chevrolet в исполнении Corvette C8. Авто получило желтую расцветку. В глобальной Сети опубликовали ряд снимков с изображением данного транспортного средства.

Для транспортного средства предлагается пакет Z51 Performance. Об этом говорит задний спойлер, модернизированные тормоза, а также кузовные акценты.

Представители Chevy не стали пока раскрывать подробности про технические характеристики праворульной модификации спорткара. В Соединенных Штатах силовая установка Corvette способна генерировать до 495 лошадиных сил при крутящем моменте в 637 лошадиных сил. Вместе с мотором работает девятиступенчатая автоматическая трансмиссия и заднеприводная система.

Продажей праворульной спортивной системы транспортного средства Corvette C8 будут заниматься на японском, австралийском, а также британском авторынке. Дебют автотранспорта должен состояться в ближайшие несколько месяцев.