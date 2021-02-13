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На испытаниях замечен праворульный Chevrolet Corvette C8 

Car.ru 3 часа назад
Праворульный Chevrolet Corvette C8 замечен на испытаниях
Фото: Car.ru
Во время дорожных тестов заметили праворульную спортивную модель Chevrolet в исполнении Corvette C8. Авто получило желтую расцветку. В глобальной Сети опубликовали ряд снимков с изображением данного транспортного средства.
Для транспортного средства предлагается пакет Z51 Performance. Об этом говорит задний спойлер, модернизированные тормоза, а также кузовные акценты.
Представители Chevy не стали пока раскрывать подробности про технические характеристики праворульной модификации спорткара. В Соединенных Штатах силовая установка Corvette способна генерировать до 495 лошадиных сил при крутящем моменте в 637 лошадиных сил. Вместе с мотором работает девятиступенчатая автоматическая трансмиссия и заднеприводная система.
Продажей праворульной спортивной системы транспортного средства Corvette C8 будут заниматься на японском, австралийском, а также британском авторынке. Дебют автотранспорта должен состояться в ближайшие несколько месяцев.
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Бортжурнал , Chevrolet , Chevrolet Corvette
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