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Грузовой электросамокат изобрели в Сингапуре 

Профиль 3 часа назад
Грузовой электросамокат изобрели в Сингапуре
Фото: ©Facebook/Mimo Motors
Электрические самокаты становятся популярным средством передвижения во многих крупных городах. Большинство из них рассчитаны только на перевозку одного человека.
Необычный вариант электросамоката изобрели в сингапурской компании Mimo, производящей велосипеды с электроприводом. Их Mimo C1 можно использовать не только как личное транспортное средство, но и для перевозки 70 кг груза. Предполагается, что новинка станет более удобным транспортом для курьеров по сравнению с велосипедом или мотоциклом.
В передней части электросамоката оборудована платформа для груза. В сложенном виде самокат становится трехколесной тележкой. О новинке рассказал портал Gizmochina.
Благодаря литиевой съемной аккумуляторной батарее самокат имеет запас хода до 25 км на одной подзарядке. Максимальная скорость — до 25 км/ч. Переднее колесо оснащается пружинной подвеской, заднее оборудовано тормозом.
Самокат может выдерживать нагрузку до 120 кг, из них до 70 кг — на передней грузовой платформе. Собственная масса Mimo C1 составляет 17 кг.
На стадии предзаказа через коллективное финансирование цена электросамоката составляет $1300 (около 95,7 тыс. руб. — «Профиль»). Начало продаж ожидается в августе, тогда стоимость Mimo C1 вырастет как минимум до $1800 (около 132,5 тыс. руб. — «Профиль»).
Ранее «Профиль» писал о том, что китайская корпорация Xiaomi выпустила электросамокат совместно с командой «Мерседес» «Формулы-1». Он получил название Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition.
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Бортжурнал , Mercedes-Benz
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