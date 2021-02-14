Грузовой электросамокат изобрели в Сингапуре 

Электрические самокаты становятся популярным средством передвижения во многих крупных городах. Большинство из них рассчитаны только на перевозку одного человека.

Необычный вариант электросамоката изобрели в сингапурской компании Mimo, производящей велосипеды с электроприводом. Их Mimo C1 можно использовать не только как личное транспортное средство, но и для перевозки 70 кг груза. Предполагается, что новинка станет более удобным транспортом для курьеров по сравнению с велосипедом или мотоциклом.

В передней части электросамоката оборудована платформа для груза. В сложенном виде самокат становится трехколесной тележкой. О новинке рассказал портал Gizmochina

Благодаря литиевой съемной аккумуляторной батарее самокат имеет запас хода до 25 км на одной подзарядке. Максимальная скорость — до 25 км/ч. Переднее колесо оснащается пружинной подвеской, заднее оборудовано тормозом.

Самокат может выдерживать нагрузку до 120 кг, из них до 70 кг — на передней грузовой платформе. Собственная масса Mimo C1 составляет 17 кг.

На стадии предзаказа через коллективное финансирование цена электросамоката составляет $1300 (около 95,7 тыс. руб. — «Профиль»). Начало продаж ожидается в августе, тогда стоимость Mimo C1 вырастет как минимум до $1800 (около 132,5 тыс. руб. — «Профиль»).