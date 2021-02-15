В Японии сфотографировали автовоз с новыми Mitsubishi Outlander. Удачный кадр позволил сравнить Outlander четвёртого поколения с актуальной моделью — кроссоверы располагаются на прицепе друг над другом. Маскировки на машинах нет, так что внешность новинки Mitsubishi полностью раскрыта за два дня до презентации.

Mitsubishi обещает, что следующее поколение Outlander не пойдёт по стопам соплатформенного X-Trail и не уменьшится в габаритах. Судя по шпионской фотографии, значительного увеличения размеров можно не ждать, но колёсная база вытянется, а площадь остекления, напротив, сократится.

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Отличительная черта новинки — чёрная вставка на задней стойке, которая создаёт эффект «парящей» крыши; также кроссовер получит более крупные колёсные диски с направленным рисунком.

Среди ожидаемых технических новшеств — новая система полного привода S-AWC с активным передним дифференциалом, а также продвинутая заряжаемая гибридная система. Вероятно, базовым двигателем будет бензиновый «атмосферник» объёмом 2,5 литра, знакомый по «родственному» Nissan X-Trail.

В Россию новый Mitsubishi Outlander тоже привезут, но в числе приоритетных наш рынок не значится: вероятно, кроссовер дебютирует в версии для Северной Америки, а до нас доберётся в 2022 году. Все подробности об Outlander четвёртого поколения будут обнародованы совсем скоро: онлайн-премьера запланирована на 16 февраля.