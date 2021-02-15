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Электрокар Chevrolet Bolt обновился и обзавелся кросс-версией 

Motor.ru и ещё 2 10 часов назад
Обновленный электрокар Chevrolet Bolt обзавелся кросс-версией
Фото: © Chevrole
В США состоялся двойной дебют рестайлингового электрического хэтчбека Chevrolet Bolt и его совершенно новой кросс-версии Bolt EUV. Электрокар Bolt изменился внутри и снаружи, а также заметно подешевел — обновленный хэтчбек стоит на 5000 долларов дешевле дореформенной модели. Кроссовер Bolt EUV (Electric Utility Vehicle) в свою очередь получил внушительный набор опций и систем безопасности.
Хэтчбек Chevrolet Bolt продается на рынке США с 2017 года, а в 2020 году модель обзавелась батареей, емкость которой была увеличена с 60 до 65 киловатт-часов. Силовая установка у обновленного электрокара та же, что и у предшественника, с одним электромотором на передний оси, который выдает 204 лошадиные силы и 360 Нм крутящего момента.
Основные изменений произошли в дизайне модели. Переживший рестайлинг Bolt получил заглушку вместо радиаторной решетки под цвет кузова, новую переднюю оптику и задние фонари, а также иные бамперы. Логотипы Chevrolet спереди и на корме теперь выполнены в черном, а не золотистом цвете. В салоне преобразилась передняя панель, джойстик переключения передач уступил место кнопочному пульту, а также появилась виртуальная приборная панель диагональю восемь дюймов. Еще один экран, 10,2-дюймовый, расположен по центру, и отвечает за управление мультимедийной системы. Опционально доступна вентиляция передних кресел и подогрев второго ряда.
Кроссовер Bolt EUV отличается от хэтчбека в первую очередь габаритами: у кросс-версии расстояние между осями составляет 2675 миллиметров, а не 2600, как у обычного Bolt. Длина увеличилась с 4145 до 4306 миллиметров при той же ширине и высоте, которые составляют 1770 и 1616 миллиметров соответственно. При этом объем багажника у кроссовера меньше, чем у хэтчбека — 462 литра против 470 литров. Кроссовер по умолчанию оснащается рейлингами на крыше, а за доплату можно заказать панорамную крышу.
В движение Bolt EUV приводит тот же 204-сильный электромотор, что и хэтчбек, а питает его та же батарея на 65 киловатт-часов. Однако запас хода отличается: стандартный Bolt проезжает на одной зарядке 416 километров, а более тяжелая кросс-версия — 402 километра.
В качестве опции для Chevrolet Bolt можно заказать двухрежимный зарядник переменного тока для терминалов с напряжением 120 или 240 вольт, а для Bolt EUV он входит в стандартное оснащение. В числе прочего оборудования — пакет Safety Assist, который включает системы автоматического торможения и удержания в полосе, а также другие вспомогательные системы.
Bolt EUV также стал первым электрокаром Chevrolet, который получил передовой автопилот Super Cruise, прежде доступный только для автомобилей Cadillac: продвинутый адаптивный круиз-контроль соответствует второму уровню автономности.
Обе новинки уже доступны для заказа, а у дилеров электрокары появятся летом 2021 года. Хэтчбек после обновления подешевел на 500 долларов, до 32 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей по нынешнему курсу), а Bolt EUV стоит от 34 тысячи долларов (почти 2,5 миллиона рублей).
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Бортжурнал , Chevrolet , Cadillac
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