Почему автовладельцы в России не готовы к дешёвому ОСАГО?

За рубежом автомобилисты мелкие царапины и поломки в авто устраняют за свой счёт, так уж повелось. Эксперты заявляют, что пока что перенять этот опыт Россия не может по определенным причинам.

В Европе, а также в США ОСАГО и КАСКО являются де-факто совмещённым продуктом, он может предполагать наличие франшизы по некоторым позициям. Благодаря этому договор выходит намного дешевле. Компания в договоре прописывает сумму ущерба, после которой она может выдать деньги на ремонт, если же сумма поломки меньше этого порога, то автомобилисты будут ремонтировать всё за свой счёт. Так, кстати, в нашей стране называется франшиза. Её можно добавить в КАСКО, пока на ОСАГО это не распространяется.

В России, кстати, над полисом ОСАГО постоянно работают. Вот, к примеру, автомобилистам разрешили освобождать дороги от пробок из-за мелких ДТП самостоятельно. Для этого нужно просто оформить Европротокол и отправиться по своим делам.

Встречают по машине, провожают тоже. Европейский менталитет водителей значительно отличается от российского. Дело в том, что там автомобиль это обычное средство для передвижения, он должен быть на ходу, а не слепить глаза прохожих. В нашей стране машина является показателем статуса, предметом роскоши. Сегодня нашему автомобилисту очень важен внешний вид его транспортного средства. Статистика показывает, что за год клиент страховой компании может перекрасить автомобиль 3 раза и более. А всё из-за того, что на какой-то маленький участок попал камень.

Так что, возможно, доводы экспертов о том, что пока россияне не готовы перейти на более дешёвое ОСАГО, верны. Если бы просто всем давали возможность заключить договор по маленькой цене, то это да, дайте и ещё распишитесь сверху. Но если стоимость ОСАГО будет уменьшена, то все мелкие расходы лягут на плечи автомобилистов. К такому нас точно не готовили, скажут многие, и откажутся от замысловатой идеи.

Вообще в целом отношение к имуществу у жителей России другое. Согласитесь, что даже тогда, когда мы приходим покупать авто с пробегом, мечтаем о том, чтобы он выглядел как из салона. Хотя, если подумать, этого быть не может, за год даже самый ответственный и любящий хозяин машины наловит массу камней.

В Европе некоторые автомобилисты даже не ставят авто на ручной тормоз, чтобы в случае чего его могли легко отодвинуть и припарковаться рядышком. Водители вообще там не зациклены на внешнем виде, тем более, на каких-то мелких царапинах и трещинах. Не злятся, если вдруг кто-то оставит им «подарок» на двери в виде двух полос и не проклинают в след, возмущаясь, что уехали и даже номер телефона не оставили. Для чего номер-то? А для того, чтобы звонить после и деньги за эти царапины просить.

Плохо это или хорошо — неизвестно. Россияне естественно скажут, что закрывать глаза на это нельзя, иначе после придётся сталкиваться с более суровыми последствиями. Возможно, они и правы, ведь отличие менталитета не ограничивается только автомобильной темой. Люди мы разные — это факт. Европейцы, напротив, в случае чего, просто пересядут на велосипед и обойдутся без авто.