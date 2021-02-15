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Водителей научили, как избавиться от налипающего на «дворниках» снега 

Профиль 1 час назад
Водителей научили избавляться от налипающего на «дворниках» снега
Фото: depositphotos.com
Зимой водители сталкиваются с такой помехой, как налипший на щетки стеклоочистителя во время движения снег или лед. Чтобы их высвободить, приходится в том числе останавливаться на половине пути, особенно если комплектация автомобиля не предполагает подогрев лобового стекла. Как избавиться от этой проблемы, рассказали специалисты.
Они посоветовали прежде всего вспомнить, как происходит налипание снега, пишет «АвтоВзгляд». Так, сначала он попадает на зоны лобового стекла, которые обдуваются печкой, и подтаивает. После этого работающий «дворник» подхватывает мокрую снежную массу и переносит ее в область, где нет такого интенсивного обогрева из салона, либо он и вовсе отсутствует.
При этом снег частично налипает на стеклоочиститель, остальная часть примерзает на стекле. Этот цикл повторяется много раз, и каждый раз размер льда на «дворнике» становится больше. Морозостойкая омывательная жидкость не в силах решить эту проблему, напротив, средство только усугубляют ее: на жидкость налипает больше снежинок.
Чтобы раз и навсегда избавиться от проблемы, необходимо снизить теплопередачу от лобового стекла к падающему на него снегу. Наиболее простой способ сделать это — повысить скорость движения. Тогда снег будет контактировать со стеклом короткое время и уноситься назад потоком воздуха. В среднем достаточно 50-60 км/ч.
Если нет возможности повысить скорость, то теплое лобовое стекло следует охладить. Для этого нужно убрать обдув его теплым воздухом. Отмечается, что полностью оно не остынет в таком случае, так как будет обогреваться естественной циркуляцией воздуха в салоне. Однако интенсивность таяния на нем снега заметно снизится. Соответственно и обмерзание «дворников» будет происходить не так быстро.
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Бортжурнал , АвтоВзгляд
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