«АвтоВАЗ» отзывает более девяти тысяч Lada Xray 

"Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Lada. Отзыву подлежат 9 311 автомобилей Lada Xray, изготовленных в период с января по май 2019 года. Причиной отзыва транспортных средств является возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления", — говорится в сообщении.