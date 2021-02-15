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«АвтоВАЗ» отзывает более девяти тысяч Lada Xray 

Прайм 1 час назад
«АвтоВАЗ» отзывает более девяти тысяч Lada Xray
Фото: РИА Новости
"АвтоВАЗ" отзывает 9311 Lada Xray, изготовленных в период с января по май 2019 года, из-за возможных проблем с рулевым управлением, следует из сообщения Росстандарта.

"Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Lada. Отзыву подлежат 9 311 автомобилей Lada Xray, изготовленных в период с января по май 2019 года. Причиной отзыва транспортных средств является возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

"На всех транспортных средствах будет выполнена замена вала электромеханического усилителя рулевого управления. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев", — поясняет Росстандарт.

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Комментарии 6
Бортжурнал , Lada , Lada XRAY , Автоваз
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