«АвтоВАЗ» отзывает более девяти тысяч Lada Xray 

"АвтоВАЗ" отзывает 9311 Lada Xray, изготовленных в период с января по май 2019 года, из-за возможных проблем с рулевым управлением, следует из сообщения Росстандарта.
"Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Lada. Отзыву подлежат 9 311 автомобилей Lada Xray, изготовленных в период с января по май 2019 года. Причиной отзыва транспортных средств является возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления", — говорится в сообщении.
Отмечается, что уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
"На всех транспортных средствах будет выполнена замена вала электромеханического усилителя рулевого управления. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев", — поясняет Росстандарт.