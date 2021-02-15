Ещё
Далее:
Читайте также:

«АвтоВАЗ» отзывает более девяти тысяч Lada Xray 

Павел Тиунов 6 часов назад
«АвтоВАЗ» отзывает более девяти тысяч Lada Xray
Фото: РИА Новости
Представители АвтоВАЗа заявили об отзыве более девяти тысяч авто Lada Xray, сообщает РИА Новости. Эксперты выявили серьезные недостатки в рулевом управлении.
Речь об автомобилях, сошедших с конвейера в период с января по май 2019 года. Точное количество отзываемых машин — 9 311 штук. Их владельцы в добровольном порядке могут обратиться к дилерам с просьбой о диагностике и устранении возможной неполадки. Услуги техспециалистов — бесплатны.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления», — цитирует журналисты заявление представителей автозавода.

На всех автомобилях, предоставленных для ремонта, будет заменен вал рулевого усилителя.
Ранее, как сообщал «Рамблер», автоэксперты «Известий» назвали пять марок авто, которые чаще остальных отзывались производителем в 2020 году. На первом месте оказалась японская марка Datsun (93 тысячи авто). Из-за проблем с подушками безопасности. На втором — Lada Xray и Lada Vesta (более 90 тысяч авто), которые сошли с конвейера в период с 2018-го по конец сентября 2020 года.
Эксперты обнаружили неполадку с топливным шлангом, который может перетираться хомутом жгута проводов. На третьем — Toyota c отзывом более 82 тысяч автомобилей Highlander, RAV4, Land Cruiser Prado. Причина — замена форсунок омывателя лобового стекла. В перечень самых отзываемых марок машин также вошли Hyundai, Ford, Skoda, Kia, Porsche, Infiniti, Mercedes-Benz.
Видео дня. Эксперты рассказали, как выбрать незамерзайку
Комментарии 1
Бортжурнал , Hyundai , Datsun , Kia , Lada Vesta , Lada , Toyota , Skoda , Lada XRAY , Porsche , Mercedes-Benz , Автоваз , Ford , газета "Известия" , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
00:31
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
ДТП
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение