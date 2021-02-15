«АвтоВАЗ» отзывает более девяти тысяч Lada Xray 

Представители АвтоВАЗа заявили об отзыве более девяти тысяч авто Lada Xray, сообщает РИА Новости. Эксперты выявили серьезные недостатки в рулевом управлении.

Речь об автомобилях, сошедших с конвейера в период с января по май 2019 года. Точное количество отзываемых машин — 9 311 штук. Их владельцы в добровольном порядке могут обратиться к дилерам с просьбой о диагностике и устранении возможной неполадки. Услуги техспециалистов — бесплатны.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления», — цитирует журналисты заявление представителей автозавода.

На всех автомобилях, предоставленных для ремонта, будет заменен вал рулевого усилителя.

Ранее, как сообщал «Рамблер», автоэксперты «Известий» назвали пять марок авто, которые чаще остальных отзывались производителем в 2020 году. На первом месте оказалась японская марка Datsun (93 тысячи авто). Из-за проблем с подушками безопасности. На втором — Lada Xray и Lada Vesta (более 90 тысяч авто), которые сошли с конвейера в период с 2018-го по конец сентября 2020 года.