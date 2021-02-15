Вернувшиеся в Россию бюджетные Chevrolet оказались не нужны покупателям

Спрос на автомобили Chevrolet оказался в несколько раз ниже запланированного, и в ближайшее время эта ситуация вряд ли изменится.

Возвращение Chevrolet

Летом этого года в России начались продажи массовых Chevrolet из Узбекистана. Это три модели — Spark, Nexia и Cobalt. Те же автомобили в течение нескольких лет предлагали у нас под отдельной маркой Ravon, но без особого успеха. А в 2020 году эти машины вернулись под «историческим» брендом Chevrolet.

В комментарии журналу «Автобизнесревю» руководитель компании-дистрибьютора Вадим Артамонов рассчитывал на результат в 10 тысяч проданных автомобилей до конца года:

"Сейчас перед нами больше стоят операционные цели, нежели количественные, но по позитивному сценарию мы планируем выйти к концу 2020 года на объем продаж в 10 тысяч машин".

В более позднем сентябрьском интервью «Автостату» прогнозы были гораздо более скромными: три тысячи автомобилей до конца года. Но реальный результат оказался ещё ниже.

Итоги года

Компания «Келес Рус» не делится своими результатами с АЕБ, и данные о продажах бюджетных Chevrolet не попадают в ежемесячную статистику российского рынка. В итогах 2020 года тоже нет цифр по моделям Spark, Nexia и Cobalt. Однако об успехах марки можно судить по данным о регистрациях в ГИБДД

Как стало известно сайту Wroom.ru, в прошлом году на учёт в России поставили всего 694 узбекских Chevrolet, самой популярной моделью стал Cobalt.

Регистрации автомобилей Chevrolet в России в 2020 году, штук:

Cobalt — 455;

Nexia — 206;

Spark — 33.

Более наглядным будет сравнение с другими марками массового сегмента. Те семьсот автомобилей Chevrolet, что были проданы в России за полгода, соответствуют, например, объёмам продаж единственной модели Kia Rio за три дня.

Что дальше

С нынешними моделями «Келес Рус» вряд ли добьётся каких-либо успехов. Автомобили откровенно устарели: Nexia, например, это слегка обновлённый Chevrolet Aveo образца 2002 года, Cobalt без изменений выпускается с 2011 года. Это заметно и по внешнему облику, и по дизайну салона, и по оснащению.

Для этих моделей нельзя заказать ни медиасистему, ни парктроники, ни камеру заднего вида, ни датчики света и дождя, ни круиз-контроль — вполне распространённые опции на массовых моделях других марок. А система стабилизации, например, доступна только на «Нексии».

При этом и цены сложно назвать заманчивыми: Chevrolet Cobalt стоит от 780 000 рублей, Nexia — от 730 000 рублей, а за Spark просят как минимум 800 000 рублей.