Бестселлер с пробегом: что взять за 700 тысяч?

Сегодня на повестке дня три автомобиля-одноклассника. Но среди них есть различия как по технике и надежности, так и по имиджу и цене. Фокус 3, Октавия и Мазда 3. Что бы вы взяли?

Фокус

Начнем с Фокуса. Будучи бестселлером во втором поколении в третьей генерации Фокус изрядно подрастерял аудиторию. Особенно мало рестайлинговых машин, потому что после кризиса 2014 года цены взлетели, а спрос конкретно на Форд упал почти вдвое.

Но не только цены стали виной. Технически Фокус 3 взял многое от своего предшественника. В том числе моторы и механические коробки. К ним претензий нет, хотя они и не образец надежности.

Моторы стали чуть более сложные технически (читай — более дорогие в ремонте) и более требовательными к бензину. Самый распространенный на вторичке — 1,6-литровый (105 и 125 л.с.), намного реже встречается 2,0-литровый (150 л.с.). Среди коробок передач выбор между механикой и роботом Power Shift (6-ступенчатый, "сухой"). Только механика у 2,0-литрвого мотора более выносливая.

По идее 2,0-литровый мотор у третьего Фокуса такой же, как у второго, то есть отличный, но Фордовцы в погоне за экономичностью и более высокими характеристика навесили на него прямой впрыск и этим испортили всё.

К тому же к роботу с двумя сухими сцеплениями было много нареканий. Куча прошивок, но ни одной нормальной. По сути, инженеры допиливали его всю конвейерную жизнь Фокуса, сменив в четвертом поколении (у нас даже не начало продаваться) на классический-таки 8-ступенчатый автомат.

После рестайлинга появился 1,5-литровый мотор вместо 2,0-литрового. Характеристики были похожими, но вместо робота турбомотор получил традиционный автомат. Хорошая трансмиссия. Убитых вариантов на рынке быть ещё не должно, но надо менять масло раз в 60 000 км или чаще. И этот автомат любит, чтобы его хоть чуть-чуть прогревали перед движением. Если не смущает турбомотор (он сложнее, чем атмосферники и дороже в ремонте, в по надежности статистики почти нет, потому что это редкий зверь), можно попытаться взять его, если найдете, конечно — их было продано очень мало.

Подвески третьего Фокуса почти такие же, как у второго. Задняя многорычажка — это дорого в ремонте. Точнее сказать так: это в любом случае дороже, чем балка, но очень дорого это только в том случае, если покупать оригинальные запчасти с эмблемой Ford. Если брать хорошие аналоги, то ремонт может обойтись в 2-3 раза дешевле. Передняя подвеска живет где-то 100-120 тысяч, задняя примерно 150 тысяч.

Обратной стороной дорого ремонта многорычажки будет отличная управляемость и хорошая энергоемкость. Конкурентам до Фокуса в этом плане далеко.

По электрике проблем пока нет, разве что от омывателя по трубке капли могут добираться до блока управления и тогда появится россыпь плавающих глюков. С коррозийной стойкостью тоже все в порядке, оцинковка хорошая. Проблемы могут быть разве что в местах физического контакта крыльев и бамперов, а у седанов ещё на кромке крышки багажника.

Если подытоживать, то Форд Фокус, если и брать, то только с мотором 1,6 и на механике, но это всего 105 л.с. или 125 л.с. (версию на 85 л.с. даже не надо рассматривать — она не едет), так что на хорошую динамику рассчитывать не стоит. На машинах до рестайлинга ощутимо больше болячек, чем после рестайлинга, но таких вариантов в разы меньше (продажи Форда уже скатились к плинтусу), да и цены на них начинаются (если отбросить шлак) тысяч от 700 рублей, а самые свежие и лучшие варианты с реальным маленьким пробегом могут пробить планку в миллион.

Мазда

Теперь перейдем к Мазде. Трёшка в кузове BM выпускалась фактически в те же годы, что и Фокус, с 2013 по 2018 годы с рестайлингом в 2016 году. Но в отличие от предыдущего поколения она не имеет ничего общего с Фокусом и построена на своей собственной платформе Skyactive. Стоит отметить, что несмотря на сборочное производство во Владивостоке, "трешки" везли к нам из Японии все годы.

Про Мазду рассказ будет коротким, потому что всё у неё хорошо. Отличный дизайн и внутри, и снаружи, технически нет никаких вопросов. Самый популярный и массовый мотор — старый атмосферник 1,6 на 105 л.с., которому сто лет в обед. И в этом его главная прелесть, у него ресурс около 400 тысяч километров, если не больше. В механизм ГРМ придется вмешиваться где-то к 150 тысячам километров.

С ним в паре идет или механика, что редкость в нашей стране, или старый-добрый 4-ступенчатый автомат. знакомый по предыдущим поколениям, по второму Фокусу. Проблем у него нет, только то, что связано с естественным износом и плохим обслуживанием.

Есть ещё моторы серии SkyActive с высокой степенью сжатия, непосредственным впрыском и изменяемыми фазами газораспределения. 1,5-литровый 120-сильный сильный встретить можно, а 2,0-литровый 150-сильный двигатель, если и встретишь, то только до рестайлинга, но вообще их покупали очень редко. Тем не менее к моторам претензий нет, их можно смело покупать, ресурс никак не меньше 250 тысяч, а то и больше. Единственный момент — моторы очень требовательны к качеству топлива, так что на заправках экономить никак нельзя.

В паре с этими моторами шел 6-ступенчатый автомат и к нему вопросов тоже нет, только почаще менять масло и будет счастье.

Подвески, если их не мучить плохими дорогами, ходят в районе 120-150 тысяч километров, запчасти традиционно дорогие, но можно использовать неоригинал — будет дешевле. Владельцы жалуются только на нестабильное качество заводских амортизаторов и китайские резинки, которые быстро трескаются.

По электрике каких-то болезней нет. Разве что привод зеркал — это расходник. К ржавчине эта Мазда тоже относится как к тому, что её не касается. Стоит предупредить, что кузовные детали очень дорогие, а если выберете фирменный красный цвет, то попасть в цвет при ремонте будет практически невозможно, потому что краска на самом деле оранжевая, а потом много слоев специального лака.

Вообще с трешкой только одна проблема — они очень медленно теряют в цене и стоят каких-то нереальных денег на вторичке. Дорестайлинговые машины первых лет выпуска до рестайлинга — им на секундочку уже 3-7 лет — от 750 до 850 тысяч рублей (хлам, конечно, дешевле, но зачем он вам?), а за некоторые просят 900 тысяч. Если смотреть машины после рестайлинга — это сразу дороже миллиона. Причем сильно дороже, есть варианты и за 1,5 миллиона.

Самая распространенная версия — 1,5 АТ на 120 л.с. Её бы я и взял. Она небыстрая (11,6 до сотни), но очень экономичная, комфортная и приятная в вождении. Впрочем, если хотите другой вариант — ищите и покупайте, плохих модификаций тут просто нет (но 1,6 на 105 л.с. с автоматом очень медленная — 13,5 до ста).

Октавия

Ну и последнее — Октавия. Будем говорить про третье поколение (А7). Оно появилось в 2013 году и до недавних пор в автосалонах были новые машины в этом кузове, хотя появилось уже и новое.

Самое главное, что нужно знать — в третьем поколении у Октавии нет ни одного провального мотора. Есть лучше и есть хуже, но тех, которые категорически нельзя покупать, нет. Пожалуй, лучший мотор — это 2,0-литровый турбодизель, но их исчезающе мало.

Но и от популярных бензиновых теперь можно не шарахаться, их довели до ума. 1,8 турбо хорош, но не идеален: механические проблемы вылечили, но добавились электронные. Подводят актуаторы термостата и турбонагнетателя.

У моторов 1,2 (105 л.с.) и 1,4 (ЕА211) на 150 л.с. та же проблема с актуаторами и так же теперь беспроблемный ГРМ. У младшего мотора 1,2 были замечены течи масла, а ещё он порой неустойчиво работал и отказывался заводиться.

Отчасти проблема с течами масла есть и у атмосферного 1,6 (CWVA, 110 л.с.), который в народе считается самым беспроблемным. Причина в ослабших болтах и повреждении зубчатого колеса регулятора фаз газораспределения. Есть и другие мелкие неприятности, но в целом атмосферник способен дожить до 300 000 км без серьезного и дорого ремонта и в самом деле неплох.

В паре с ним идет довольно надежный 6-ступенчатый автомат Aisin. О нём надо знать то, что он не любит гонок, перегревов и любит чистое масло. Впрочем, убитых вариантов мало в силу довольно пенсионерского двигателя, который до сотни разгоняется за 12,2 секунды.

Отличный вариант — шестиступенчатая "мокрая" DSG. Надежность и ресурс у неё не хуже, чем у автомата. Только ставилась она либо на полноприводные бензиновые моторы 1,8, либо на дизели. В общем, вариантов мало.

Механика в целом нормальная, но проблемы есть и с ней. У Октавии несколько версий коробок. Всё, что нужно знать — у переднеприводных машин она послабее, а полноприводных (коих так же мало, как дизелей) покрепче.

Больше всего проблем с DSG-7, которая идет с моторами 1,4 и 1,8 (передний привод). И хотя Октавии третьего поколения уже досталась доработанная и гораздо меньшим числом проблем, все же из всех она менее живучая и самая проблемная. Рассчитывать на то, что сцепления проживут дольше 120 тысяч я бы не стал, а вот редукторная часть живет по 250-300 тысяч километров. В общем, проверять коробку надо.

К подвескам вопросов нет. У простых версий сзади идет торсионная балка — это дешево и сердито, а у дорогих и мощных — многорычажка — это дороже, но надежно и лучшим образом сказывается на управляемости. Раньше 100 тысяч километров могут сдаться только задние амортизаторы. Остальная подвеска начинает подходить к 120-170 тысячам км, что весьма хороший показатель.

Коррозию на кузове, если не было ДТП, можно даже не искать. А вот краска, как у всех современников, довольно нежная, как и стекла с пластиком фар. Часто может беспокоить электрика по мелочам. То пластиковые шестерни климат сотрутся, но передние парктроники начнут глючить, то мультимедиа не отзывается на прикосновения, то задние фонари и замок перестают работать.

В общем, машина не беспроблемная, но серьезных поводов отказывать от покупки нет. Лучше всего брать мощные версии или дизель. Но и с остальными проблем не так уж и много. Главное — взять машину после 2015 года выпуска. А это значит, что цены будут от 700 тысяч рублей. А максимум цены — это цены новых машин, которые всё ещё есть в едининчных экземплярах с большими скидками.

Что в итоге? Беря во внимание не только надежность, но и такие параметры как удобство, эргономика, оснащение, размеры салона и багажника, я бы сразу отмел Фокус. Он, к слову, и по надежности, самый так себе вариант. Но он самый дешевый.

А вот между Октавией и Маздой я бы сильно повыбирал. С одной стороны, Мазда красавица и почти идеальна в плане надежности, разве что любит регулярное обслуживание и хороший бензин (а кто же этого не любит?) С другой, реальный дорожный просвет под картером у неё всего 140 мм, а под нагрузкой ещё меньше. Да и мощных моторов (двухлитровый очень редкий) фактически нет. Машина, конечно, комфортная и экономически продуманная, но подойдет не всем. И она самая дорогая!