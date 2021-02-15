Nissan представил финальное изображение нового Qashqai

Менее чем за неделю до официального дебюта обновленного Nissan Qashqai японская компания опубликовала финальный тизер будущей модели. В коротком ролике специалисты раскрыли подробности о моторной гамме, а также продемонстрировали некоторые детали экстерьера.
В 15-секундном видеоролике представлены передние и задние фары. Но если головную оптику уже можно было увидеть ранее, то новый дизайн фонарей компания дала рассмотреть впервые. Кроме того, опубликованный тизер подтверждает, что новый Qashqai получит двухцветный окрас кузова. В ролике представлен кроссовер, синий капот которого соединен с черной передней стойкой, которая в свою очередь переходит в темную крышу.
На старте продаж моторная гамма нового Nissan Qashqai будет включать 1,3-литровые бензиновые двигатели с технологией умеренного гибрида, отдача которых составит от 140 до 158 лошадиных сил. Агрегаты будут работать в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Кроме того, для европейского рынка японская компания выпустит кроссовер, оснащенный гибридной силовой установкой последовательно типа E-Power. ДВС здесь выполняет роль генератора, подзаряжая батарею, которая питает тяговый электромотор. Мощность такого кроссовера составит 190 лошадиных сил.
Новый Qashqai станет первой европейской моделью марки, построенной на платформе CMF-C. Новая архитектура позволила снизить массу модели за счет применения более легких материалов. Для кроссовера будут доступны три режима езды на выбор, Standard, Sport и Eco, причем в компании заверили, что в любом из них автомобиль будет разгоняться быстрее стандартных гибридов.
Премьера нового поколения Nissan Qashqai состоится 18 февраля 2021 года.
Первые фотографии нового Qashqai компания Nissan опубликовала ноябре прошлого года. Несмотря на значительный камуфляж, на кадрах уже тогда можно было разглядеть некоторые подробности обновленного кроссовера.