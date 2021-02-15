Nissan представил финальное изображение нового Qashqai

Менее чем за неделю до официального дебюта обновленного Nissan Qashqai японская компания опубликовала финальный тизер будущей модели. В коротком ролике специалисты раскрыли подробности о моторной гамме, а также продемонстрировали некоторые детали экстерьера.

В 15-секундном видеоролике представлены передние и задние фары. Но если головную оптику уже можно было увидеть ранее , то новый дизайн фонарей компания дала рассмотреть впервые. Кроме того, опубликованный тизер подтверждает, что новый Qashqai получит двухцветный окрас кузова. В ролике представлен кроссовер, синий капот которого соединен с черной передней стойкой, которая в свою очередь переходит в темную крышу.

На старте продаж моторная гамма нового Nissan Qashqai будет включать 1,3-литровые бензиновые двигатели с технологией умеренного гибрида, отдача которых составит от 140 до 158 лошадиных сил. Агрегаты будут работать в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Кроме того, для европейского рынка японская компания выпустит кроссовер, оснащенный гибридной силовой установкой последовательно типа E-Power. ДВС здесь выполняет роль генератора, подзаряжая батарею, которая питает тяговый электромотор. Мощность такого кроссовера составит 190 лошадиных сил.

Новый Qashqai станет первой европейской моделью марки, построенной на платформе CMF-C. Новая архитектура позволила снизить массу модели за счет применения более легких материалов. Для кроссовера будут доступны три режима езды на выбор, Standard, Sport и Eco, причем в компании заверили, что в любом из них автомобиль будет разгоняться быстрее стандартных гибридов.

Премьера нового поколения Nissan Qashqai состоится 18 февраля 2021 года.