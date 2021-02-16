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Mercedes-Benz раскрыл дату премьеры нового C-Class 

Motor.ru и ещё 2 2 часа назад
Mercedes-Benz назвал дату премьеры нового C-Class
Фото: © Mercedes-Benz
Mercedes-Benz опубликовал первые тизеры семейства C-Class нового поколения. На одном из них видна фара седана, а на другом — силуэты седана и вседорожного универсала All-Terrain. Кроме этого, штутгартский бренд раскрыл дату премьеры семейства: она состоится 23 февраля.
На изображении оптика C-Class напоминает систему головного освещения под названием Digital Light, которой оснащается новый S-Class и электрический седан EQS. «Умная» система использует голографические линзы, вращающиеся со скоростью 2000 оборотов в минуту, и способна проецировать на дорогу предупреждающие символы. Достанется ли такая опция «младшей» модели, станет известно уже через неделю.
На втором тизере Mercedes-Benz показал силуэты седана и универсала All-Terrain — новой версии, которая присоединится к семейству. Судя по изображению, стоящий сзади двухобъемный C-Class получит сравнительно большой дорожный просвет. Кроме него и седана, в гамме останутся традиционный универсал, купе и кабриолет.
Тизер Mercedes-Benz C-Class
Фотошпионам уже удалось раскрыть внешность модели, которая претерпела эволюционные изменения, а также салон, который оформят в стиле нового S-Class. Автомобиль получит схожее оформление центральной консоли с почти квадратным крупным дисплеем мультимедийной системы MBUX и минимумом аналоговых кнопок, руль со сдвоенными спицами и цифровую «приборку». Кроме этого, S-Class поделится с C-Class передовым автопилотом, парковочным помощником и другими ассистентами.
worldscoop.forumpro.fr / Шпионский снимок Mercedes-Benz C-Class
В гамму двигателей войдут только электрифицированные четырехцилиндровые двигатели. В «базе» их дополнят 48-волтовым стартер-генератором, а более дорогие исполнения получат возможность зарядки аккумуляторов от бытовой сети.
Премьера компактного семейства C-Class состоится 23 февраля, а до конца года немецкая марка может представить «заряженные» версии моделей.
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Бортжурнал , Mercedes-Benz
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