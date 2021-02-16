Ещё
Далее:
Читайте также:

Производители экологичного транспорта получат помощь от государства 

Парламентская газета 2 часа назад
Производители экологичного транспорта получат госпомощь
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
Правительство утвердило новый порядок предоставления субсидий из федерального бюджета производителям техники, которая работает на природном газе. Такое постановление кабмина вступает в силу 16 февраля.
В документе идёт речь о финансовой помощи производителям техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива. Эти средства направят в соответствии с госпрограммой «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности». Установлено, что сведения о субсидии нужно будет размещать на едином портале в разделе «Бюджет» при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете.
В рамках программы развития промышленности в России идёт переход на использование газомоторного топлива. Оно и дешевле, и экологичнее. Вредных выхлопов от него на 80 процентов меньше, чем от бензина. Согласно Транспортной стратегии России, к 2030 году доля автопарка с двигателями на альтернативных видах топлива, в первую очередь на газомоторном, должна составить минимум 49 процентов. Россия обладает крупнейшими в мире запасами природного газа, но по уровню газификации автотранспорта пока находится на седьмом месте в Европе.
Видео дня. Эксперты рассказали, как выбрать незамерзайку
Парламентская газета: последние новости
В России увеличилось число ДТП с такси на 60%, сообщили СМИ В России увеличилось число ДТП с такси на 60%, сообщили СМИ Выборный: число нарушений правил парковки автомобилей в Москве снизилось на 64 процента Выборный: число нарушений правил парковки автомобилей в Москве снизилось на 64 процента Свищев предложил запретить курение за рулём Свищев предложил запретить курение за рулём
Комментарии
Бортжурнал , Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
00:31
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
ДТП
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение