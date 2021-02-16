Производители экологичного транспорта получат госпомощь

Правительство утвердило новый порядок предоставления субсидий из федерального бюджета производителям техники, которая работает на природном газе. Такое постановление кабмина вступает в силу 16 февраля.

В документе идёт речь о финансовой помощи производителям техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива. Эти средства направят в соответствии с госпрограммой «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности». Установлено, что сведения о субсидии нужно будет размещать на едином портале в разделе «Бюджет» при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете.

В рамках программы развития промышленности в России идёт переход на использование газомоторного топлива. Оно и дешевле, и экологичнее. Вредных выхлопов от него на 80 процентов меньше, чем от бензина. Согласно Транспортной стратегии России, к 2030 году доля автопарка с двигателями на альтернативных видах топлива, в первую очередь на газомоторном, должна составить минимум 49 процентов. Россия обладает крупнейшими в мире запасами природного газа, но по уровню газификации автотранспорта пока находится на седьмом месте в Европе.