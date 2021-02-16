Ещё
Далее:
Читайте также:

Обновленный кроссовер BMW X7 показался на фотографиях 

Car.ru 4 часа назад
Обновленный BMW X7 показали на фото
Фото: Motor1.com
В социальных сетях появились фотографии обновленной модели BMW X7, которая в настоящее время проходит стандартные тестовые испытания перед началом серийного производства.
Презентация обновленной модели должна состояться уже через несколько месяцев. На фото машина запечатлена в камуфляже, но можно понять, что изменился передний бампер, появилась иная головная оптика, а также установлена современная фальшрадиаторная решетка, выполненная в традициях компании. Задняя часть крышки багажника и бампер тоже несколько изменились, став более интересными и привлекательными.
Motor1.com
Под капотом будет установлен 4,4-литровый силовой агрегат. Его мощность составит 456 лошадиных сил. Вместе с ним будет работать восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Кроме того, в будущем будет представлена и электрифицированная версия модели.
Стоимость автомобиля будет озвучена после начала серийной сборки и появления модели у дилеров.
Видео дня. С 1 марта в России изменятся правила техосмотра автомобилей
Car.ru: последние новости
В Японии сфотографировали автовоз с новыми Mitsubishi Outlander В Японии сфотографировали автовоз с новыми Mitsubishi Outlander Россияне не готовы к дешёвому ОСАГО. Почему? Россияне не готовы к дешёвому ОСАГО. Почему? СП Mitsubishi и Stellantis приступает к производству фургонов СП Mitsubishi и Stellantis приступает к производству фургонов
Комментарии
Бортжурнал , BMW
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
00:31
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
ДТП
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение