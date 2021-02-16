Обновленный BMW X7 показали на фото

В социальных сетях появились фотографии обновленной модели BMW X7, которая в настоящее время проходит стандартные тестовые испытания перед началом серийного производства.

Презентация обновленной модели должна состояться уже через несколько месяцев. На фото машина запечатлена в камуфляже, но можно понять, что изменился передний бампер, появилась иная головная оптика, а также установлена современная фальшрадиаторная решетка, выполненная в традициях компании. Задняя часть крышки багажника и бампер тоже несколько изменились, став более интересными и привлекательными.

Motor1.com

Под капотом будет установлен 4,4-литровый силовой агрегат. Его мощность составит 456 лошадиных сил. Вместе с ним будет работать восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Кроме того, в будущем будет представлена и электрифицированная версия модели.

Стоимость автомобиля будет озвучена после начала серийной сборки и появления модели у дилеров.