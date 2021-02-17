Автовладельцев призвали выкопать машины из сугробов

Автовладельцам советуют откопать свои автомобили из сугрубов до того времени, пока снег не начал уплотняться.

Антон Шапарин , вице-президент Национального автосоюза, призывает откапывать транспортные средства сразу после выпадения обильных снежных осадков.

«Откапывать автомобиль следует, как можно быстрее. Все дело в том, что снег под воздействием солнца начинает слеживаться, покрывается коркой и становится более плотным. Если сразу после осадков к автомобилю можно добраться при помощи обычной лопаты, то потом придется в свой арсенал брать более тяжелую артиллерию», — сообщил Шапарин.

После вызволения автомобиля из снежного плена следует посетить автомойку. Это необходимо для того, чтобы удалить остатки льда струей воды. Затем следует тщательно просушить авто, а также проследить, чтобы были продуты все стыки и щели.

Если этого не сделать, при перепадах температурного режима оставшаяся влага вновь образует лед в стыках и на поверхности автомобиля.