Что новый Mitsubishi Outlander взял от Nissan X-Trail?

Самая популярная модель Mitsubishi в России, кроссовер Outlander, сменил поколение. Новинку ждали еще в 2018 году, однако премьеру отложили на несколько лет из-за вхождения Mitsubishi Motors в альянс Renault-Nissan. Таким образом, предыдущий Outlander продержался на конвейере долгих девять лет, и вот, наконец, уступил место кроссоверу нового, четвертого поколения.

Новый Mitsubishi Outlander стал результатом унификации и снижения затрат внутри альянса Renault-Nissan-Mitsubishi: в основу модели легла модульная платформа CMF-C/D с задней многорычажной подвеской, на которой построен Nissan X-Trail (в США известен как Rogue ), с которым «Аутлендер» разделил и другие узлы и агрегаты.

Пока Mitsubishi раскрыла подробности о модели в спецификации для рынков США, Канады и Пуэрто-Рико, позже появятся подробности о европейском варианте, а через год кроссовер доберется и до России.

Новый Outlander превосходит предшественника по габаритам: он на 15 миллиметров длиннее модели предыдущего поколения, а расстояние между осями увеличилось на 36 миллиметров, до 2706 миллиметров. Кроме того, он на 51 миллиметр шире и на 38 миллиметров выше.

По логике, предвестником серийного Outlander четвертого поколения должен был быть концепт Mitsubishi GT-PHEV 2016 года, однако дизайнеры в большей степени ориентировались на более актуальный шоу-кар Engelberg Tourer , представленный в 2019 году: у них схожая двухуровневая оптика с узкими секциями ходовых огней и поворотников, форма решетки радиатора, рельефные боковины, зауженные задние фонари и черная вставка на задней стойке, которая создает эффект «парящей» крыши. Все перечисленное — характерные особенности фирменной стилистики марки, которая получила название Dynamic Shield.

Mitsubishi Outlander четвертого поколения

Пока для кроссовера заявлен «ниссановский» атмосферный мотор объемом 2,5 литра, который выдает 181 лошадиную силу и сочетается с новым вариатором Jatco с восемью виртуальными передачами. Привод — передний либо полный S-AWC (Super All-Wheel Control) с муфтой на задней оси.

Еще одно важное новшество — появление электронной системы Brake AYC (Active Yaw Control), позволяющей с помощью тормозов управлять вектором тяги: электроника выборочно использует тормозные механизмы всех четырех колес. Всего предусмотрено пять режимов езды: экономичный Eco, стандартный Normal, «спортивный» Tarmac, Gravel для езды по гравию или песку, зимний Snow, а также внедорожный Mud.

В салоне нового Outlander еще сильнее ощущается родство модели с Nissan X-Trail/Rogue, у которого позаимствовали 12,3-дюймовую цифровую панель приборов, 9-дюймовый центральный экран и блок управления климатом. Появился джойстик управления трансмиссией, а для отделки используются более качественные материалы.

В качестве стандартного оборудования заявлены 11 подушек безопасности (в том числе боковые подушки для пассажиров второго ряда и центральный эйрбег между передними креслами), приборная панель с двумя аналоговыми шкалами и семидюймовым экраном между ними, порты USB-A и USB-C, а также 18-дюймовые диски.

В более продвинутых комплектациях предусмотрены беспроводная зарядка для смартфонов, 20-дюймовые диски, системы помощи водителю Mi-Pilot Assist (адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, аналог «ниссановского» Pro-Pilot), обивка сидений полуанилиновой кожей, трехзонный климат-контроль и аудиосистема BOSE с 10 динамиками.

В США, Канаде и Пуэрто-Рико кроссовер появился в апреле 2021 года и будет продаваться в семиместном исполнении с посадочной формулой 2+3+2. Цены на новинку начинаются от 25 795 долларов, что в пересчете на рубли по актуальному курсу составляет 1,9 миллиона.

По словам представителя российского офиса Mitsubishi, в 2021 году новый Outlander точно ждать не стоит, продажи начнутся не раньше 2022 года. Не исключено, что на первых порах дилерам отгрузят импортные автомобили, которые постепенно заменят на Outlander локальной сборки.

Однако до тех пор в России будет доступен Outlander третьего поколения, на который приходится основная доля продаж Mitsubishi в стране. За 2020 год на российском рынке реализовали более 28 тысяч новых автомобилей японской марки, в том числе 17,8 тысячи экземпляров Outlander.