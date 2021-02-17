Сигнал тревоги: какие индикаторы на приборной панели требуют немедленной остановки

Современное транспортное средство считается наиболее удобным в использовании. И объясняется данное явление тем, что в конструкции применяется большое количество электронных систем. Одни отвечают за интерактивную часть, а другие напрямую связаны с безопасностью. Например, в автомобиле предусмотрено много датчиков, которые определяют состояние важных систем, в том числе и мотора, коробки передач и других узлов. Чтобы автомобилист всегда был в курсе всего происходящего внутри транспорта, на приборную панель выводятся индикаторы. Именно о них сегодня и пойдет речь.

Как новичку за рулем научиться определять, какой индикатор на приборной панели является важным, а какой нет? На самом деле, они все представляют важность. Просто одни сигнализируют о мелких проблемах, а при появлении других нужно немедленно останавливать транспортное средство и искать источник проблемы. Рассмотрим, какие именно лампочки не приборной панели не рекомендуется игнорировать.

Перегрев мотора. Современная система охлаждения двигателя оснащается специальным датчиком, который определяет температуру охлаждающей жидкости и мотора. Когда показатель заходит за пороговые значения, система автоматически выдает на приборную панель соответствующую лампу. Игнорировать ее появление крайне не рекомендуется. Как правило, перегрев может возникать из-за утечки или недостатка охлаждающей жидкости, неисправности вентилятора или поломки термостата. Если неприятность произошла в пути, нужно остановить транспортное средство, дождаться полного охлаждения мотора, в это время нужно вызвать эвакуатор и отправиться в сервис. Если продолжать движение и пытаться самостоятельно добираться до мастерской, можно нанести серьезный вред двигателю.

Давление масла. Работоспособность мотора зависит от того, в каком режиме функционирует смазка. Если в системе наблюдается повышенное или пониженное движение, это может привести к поломке силового агрегата. Как правило, слабое давление возникает из-за утечки в масляном контуре, недостаточном количестве жидкости или неисправности насоса. Производители запрещают продолжать движение, если на приборной панели загорелась лампочка давления масла. Иногда индикатор может загораться в момент запуска мотора, а потом пропадает — такое явление не говорит о наличии проблем.

Зарядка аккумулятора. Как правило, такая лампочка появляется на приборке, когда присутствует проблемы с генератором, который не может заряжать АКБ. В процессе движения генератор занимается подзарядкой аккумулятора. Если первый выходит из строя, АКБ не может получать энергию. Это приводит к сокращению ресурса. Когда на индикаторе появляется лампочка, это может говорить не только о поломке генератора, но и об обрыве ремня ГРМ и других дефектах в электроцепи.

Тормозная жидкость. Такая лампочка загорается, когда изношены колодки или наблюдается низкий уровень тормозной жидкости. Продолжать движение в таком случае запрещается. Если проигнорировать требование, тормозная система может отказать, что приведет к дорожно-транспортному происшествию.

Итог. На приборной панели периодически загораются индикаторы, которые говорят о состоянии различных систем. Некоторые лампочки не рекомендуется игнорировать.