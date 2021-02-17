McLaren Artura: умный гибридный суперкар, который читает дорогу 

Компания McLaren представила первый суперкар из нового семейства High-Performance Hybrid (HPH) — Artura. В отличие от других гибридов, P1 и Speedtail, эта модель будет массовой и войдёт в средний класс Supercars. Цена в Великобритании — 185 500 фунтов стерлингов, или около 19 миллионов рублей. Новинка получила ряд уникальных технологий: «умные» шины и электромотор с осевым магнитным потоком.
Купе McLaren Artura опробует новую архитектуру McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA). Углепластиковая «тележка» разработана в центре композитных технологий марки и оптимизирована для установки гибридных силовых установок. В её основе — сверхлёгкий монокок (он весит 82 килограмма и «собран» из четырех новых углеродных материалов, новой эпоксидной системы и нового сердечника) с передними и задними подрамниками из алюминия, а также электрическая архитектура, впервые использующая «зональную доменную сеть».
Благодаря последней в суперкар внедрили ряд продвинутых ассистирующих систем, поддержку обновлений «по воздуху», новую мультимедиа McLaren Infotainment System (MIS II), а также технологию Pirelli Cyber Tyre. Это специальный сенсор в шинах, «считывающий» дорогу и сгружающий в бортовую сеть огромный массив данных: пятно контакта и угол наклона шины, температуру воздуха, вертикальную нагрузку и величины поперечных сил.
Сетевая архитектура Artura, которая заведует в том числе системой впрыска, трансмиссией и работой электронного дифференциала, состоит из четырёх контроллеров. Они установлены в ключевых местах автомобиля и «общаются» через единый шлюз. Использование такой схемы позволило сократить длину проводов на 25 процентов, а их общую массу — на 10. Ещё одно новшество для McLaren — автономная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, отвязанная от ДВС.
Меж тем двигатель в McLaren Artura новый. Трёхлитровый V6 снабжён двумя турбокомпрессорами (установлены в развале блока), системой смазки с сухим картером, непосредственным впрыском под давлением 350 бар и фильтром твёрдых частиц. Отдача — 585 лошадиных сил и 585 Нм крутящего момента, то есть мотор с индексом M630 на каждый литр объёмы выдаёт больше, чем любой другой маклареновский агрегат, кроме V8 4.0 на Senna и Elva. Внутренние контуры головки цилиндров и самого блока двигателя распечатаны на 3D-принтере, что позволило улучшить охлаждение.
Дополняет «шестёрку» уникальный для отрасли электромотор (95 сил и 225 Нм) с осевым магнитным потоком, встроенный в новый восьмиступенчатый «робот» SSG с двумя сцеплениями. Мотор помогает ДВС на низких скоростях и при резких стартах, а также берёт на себя роль задней передачи — как у Ferrari SF90 Stradale. На электротяге McLaren Artura способен проехать около 30 километров и разогнаться до 130 километров в час. Батарею ёмкостью 7,4 киловатт-часа можно подзарядить от двигателя (нужно выбрать специальную настройку в меню) либо кабеля EVSE. В среднем 80 процентов заряда можно восполнить за 2,5 часа.
Суммарная отдача гибридной установки «Артура» — 680 сил и 720 Нм момента. До ста суперкар разгоняется за три секунды ровно. Ускорение 0–300 километров в час занимает 21,5 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 330 километров в час. Средний расход топлива при этом составляет 4,7 литра на 100 километров, а выбросы CO₂ — 129 граммов на километр. На выбор предложены четыре режима движения: E-mode (только электротяга), Comfort (оптимальная работа ДВС и электромотора), Sport и Track.
В оснащение Artura входят гидравлические амортизаторы с бесступенчатой регулировкой уровней сжатия и отбоя. За повышенный комфорт и точность подстройки параметров демпфирование отвечает система Proactive Damping Control второго поколения, основанная на технологии, разработанной для модели GT. Задний дифференциал — электронноуправляемый. Тормозные шестипоршневые суппорты на передней оси снабжены вентиляционными каналами, как у 765LT. Диски — углеродокерамика диаметром 390 и 380 миллиметров.
Дорогу перед машиной освещают светодиодные адаптивные фары с 21 модулем в каждом блоке. Десятиспицевые колёса (19 дюймов спереди и 20 сзади) снижают неподрессоренные массы на 10 килограммов. Размерность шин — 235/35Z R19 спереди и 295/35 R20 сзади. В салоне — центральный дисплей на восемь дюймов, двухзонный климат-контроль и новые сиденья Clubsport, разработанные специально для Artura. Мультимедиа MIS II поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto.
Суперкар уже доступен для заказа в четырёх комплектациях: Standard, Performance, Techlux и Vision, которые отличаются отделкой и декором. Поставки запланированы на лето. В Великобритании цены начинаются с 185 500 фунтов стерлингов (19 млн рублей). И на фоне дорогущего Speedtail (1,75 миллиона фунтов стерлингов) новый суперкар действительно выглядит привлекательно /m Самый странный (и часто провальный) тюнинг суперкаров, что на самом деле умеет главный электрический Porsche и как Bugatti дошел до Veyron и Chiron — прямо сейчас на YouTube-канале Motor. Включайся!