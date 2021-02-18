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Ford к 2030 году перестанет продавать в Европе машины на бензине 

Мир24 и ещё 1 39 минут назад
Ford к 2030 году перестанет продавать в Европе машины на бензине
Фото: МТРК «МИР» / Николай Костюшин
Американский концерн Ford намерен к 2030 году продавать в Европе только электромобили, сообщает The Guardian.
Как отмечается, производитель прекратит выпускать машины, работающие на бензине, и вложит миллиард долларов в строительство завода в Германии. Там наладят производство электрокаров, ожидается, что первая партия сойдет с конвейера в 2023 году.
Кроме того, в компании заявили, что к середине 2026 года все легковые автомобили марки в Европе будут полностью электрическими либо гибридными с нулевым уровнем выбросов. «Это подчеркивает нашу приверженность Европе и будущему, в котором электромобили лежат в основе нашей стратегии роста», — указал руководитель подразделения Ford в Старом Свете Стюарт Роули.
Ранее сообщалось, что компания Jaguar Land Rover намерена к 2030 году отказаться от выпуска машин с бензиновым и дизельным двигателями и сосредоточиться только на производстве электромобилей.
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Бортжурнал , Jaguar , Rover , Land Rover , Стюарт Роули , Ford , The Guardian
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