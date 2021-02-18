Ford к 2030 году перестанет продавать в Европе машины на бензине 

Американский концерн Ford намерен к 2030 году продавать в Европе только электромобили, сообщает The Guardian.

Как отмечается, производитель прекратит выпускать машины, работающие на бензине, и вложит миллиард долларов в строительство завода в Германии. Там наладят производство электрокаров, ожидается, что первая партия сойдет с конвейера в 2023 году.