Nissan рассекретил новый Qashqai 

Nissan официально рассекретил Qashqai третьего поколения в версии для Европы. Со сменой поколения кроссовер увеличился в размерах, получил переоформленные экстерьер и салон, а также силовую установку e-Power, в которой на месте коробки передач установлен электромотор.

В числе внешних отличий нового Qashqai от предшественника — более угловатые формы кузова, подросшая решетка радиатора и двухъярусная оптика сложной формы с узкими матричными фарами. Колесные диски впервые увеличили до 20 дюймов, а двери теперь открываются на 90 градусов.

В базе «Кашкая» теперь лежит платформа CMF-C альянса Renault-Nissan. Со сменой платформы автомобиль вырос в длину на 35 миллиметров, в ширину — на 32 миллиметра, а в высоту — на 10 миллиметров. Колесная база стала больше на 20 миллиметров. Благодаря этому увеличилось пространство для ног задних пассажиров (+28 миллиметров) и расстояние между передними сиденьями; крыша стала выше на 15 миллиметров. Багажник, пол которого опустили на 20 миллиметров, нарастил объем на 50 литров. Его дверь теперь можно открыть «без рук».

Nissan Qashqai вырос в габаритах до 4425х1838х1635 миллиметров Nissan

В салоне кроссовера появился девятидюймовый экран «мультимедийки» с системой Nissan Connect, совместимый с Apple CarPlay, Android Auto и Google Assistant, и 12,3-дюймовая цифровая приборная панель. Опционально доступен 10,8-дюймовый проекционный дисплей. Также имеются штатный навигатор с 3D-картами и разъемы USB для зарядки гаджетов сзади и спереди.

В Европе Nissan Qashqai предложат исключительно с электрифицированными силовыми установками. Базовым станет 1,3-литровый турбомотор, развивающий в сочетании с электронным «довеском» 140 либо 157 лошадиных сил. Причем кроссовер со 140-сильным двигателем идет только с передним приводом и шестиступенчатой «механикой», а 190-сильный может иметь привод на все колеса и вариатор.

12,3-дюймовая приборка доступна только в топовых комплектациях Nissan

Позже к моторной гамме присоединится установка e-Power, которую Nissan впервые привезет в Европу вместе с новым «Кашкаем». Она включает в себя 1,5-литровый бензиновый двигатель, который не связан с колесами и играет роль генератора, питающего электромотор. Отдача системы составит 190 лошадиных сил и 330 Нм крутящего момента. Такой Qashqai также оснащен технологией управления e-Pedal, которая позволяет ускоряться и замедляться, используя только педаль акселератора.

Объем багажника увеличился на 50 литров Nissan

Для полноприводного кроссовера доступны пять режимов движения: Standard, ECO, Sport, Snow и Off-Road. Благодаря новым настройкам при пробуксовке колес время активации системы полного привода уменьшилось в пять раз — до 0,2 секунды. В оснащение новинки вошла улучшенная система ProPilot, которая умеет самостоятельно разгоняться и тормозить, а также использовать данные навигатора.

Когда Nissan Qashqai третьего поколения доберется до российского рынка, пока неизвестно. На сегодняшний день россиянам доступен «второй» Qashqai: он оснащается с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,2 и 2,0 литра и предлагается по цене от 1 431 000 до 2 044 000 рублей.

Источник: Nissan