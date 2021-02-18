Россияне стали активнее покупать гаражи 

Сложная обстановка в стране в 2020 году подвигла россиян на более активное приобретение недвижимости. Причём речь идёт не только о жилом фонде, но и о гаражах и машиноместах.

Так, в 2020 году вырос спрос на покупку гаражей на 12%, а машиномест — на 11%. Эксперты связывают активизацию рынка недвижимости в обсуждаемом сегменте с т.н. «гаражной амнистией». Соответствующий законопроект в Госдуме РФ приняли в первом чтении 26.01.2021 года.

Данный документ предусматривает применение упрощенной схемы на официальное оформление гаражей.

Это позволит владельцам гаражей перевести свою собственность в правовое поле. Что в свою очередь максимально упростит механизм продажи или сдачи в аренду гаражей и машиномест.

В целом ожидается, что «амнистией» воспользуется около 3,5 млн владельцев гаражей. Рекомендуется оформить документы до 01.01.2026 года. Правда, ходят слухи, что данную «амнистию» могут продлить бессрочно.