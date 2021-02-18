Jeep Grand Cherokee отозвали из-за глохнущих моторов

Росстандарт согласовал добровольный отзыв 7 545 экземпляров Jeep Grand Cherokee, которые были проданы в стране в период с ноября 2010 года по май 2013 года. Причиной стала возможная неисправность реле топливного насоса, из-за которой мотор внедорожника может заглохнуть.

В ведомстве пояснили, что на старых Jeep Grand Cherokee контакты реле топливного насоса могли быть загрязнены силиконом. Это грозит тем, что водитель не сможет запустить двигатель или же мотор заглохнет во время движения автомобиля. В рамках отзывной кампании на внедорожниках проверят наличие установленного внешнего реле топливного насоса и заменят его на новое, а также перенесут его на кронштейн рядом с блоком РСМ (Power Control Module). Ремонт будет проведен бесплатно для владельцев.