Малолитражные автомобили: особенности эксплуатации 

Малолитражные автомобили уже давно имеют повышенный уровень популярности, что особенно касается мегаполисов стран Европы, где можно редко наблюдать джипы и внедорожники, предназначенные для поездок по загородной местности.

Подобный выбор можно объяснить не отсутствием у жителей денежных средств на приобретение дорогого автомобиля большого размера, а больше практичностью. Малолитражный транспорт может обеспечить удобство при маневрировании в условиях пробки на городских дорогах, а также при парковке. Постепенное возрастание популярности подобных автомобилей отмечается и в нашей стране, но исключительно среди прекрасного пола. Типичные особенности модельного ряда. Одной из наиболее характерных черт такого вида автомобилей становятся компактные габариты. Кузов имеет довольно небольшие размеры, так же как и салон с багажником. При этом машина сохраняет достаточно неплохую маневренность. При необходимости движения по улицам мегаполисов это становится ощутимым преимуществом.

Перед тем, как выбирать необходимую модель малолитражного автомобиля, следует изучить его конструктивные особенности и технические параметры, чтобы не допустить ошибки в выборе. К примеру, малолитражные автомобили класса А — это небольшие машины с двигателем внутреннего сгорания небольшого объема, не превышающего 1,6 литра.

Малолитражные авто могут иметь следующие особенности конструкции:

Разновидность кузова. Больше всего распространен кузов типа хэтчбек, особенностью которого становится укороченный задний свес. Его преимуществами являются такие параметры, как удобство в управлении, маневренность и возможность парковки задним ходом в нужном месте.

Седан, представляющий собой закрытый тип кузова с наличием отделенного от салона багажника, позволит найти место и для пассажиров заднего ряда, и для груза небольшого размера.

Универсалы, особенностью которых становится вместительный багажник и отдельная дверь, встречаются на порядок реже. Хозяин такой машины имеет возможность перевозки в багажнике намного большего объема вещей, чем пакеты из магазина.

Варианты применяемых моторов. На малолитражных автомобилях чаще всего используются такие типы моторов:

Атмосферный бензиновый. Относится к стандартным типам моторов, с наибольшим распространением на данных типах машин. Простой и надежный в использовании;Турбированный. Имеет больший уровень мощности, что отрицательно влияет на эксплуатационный ресурс. По причине сложности конструкции требует недешевого технического обслуживания;Дизельный. Работа на дизельном топливе дает возможность неплохой экономии при заправке на АЗС. Но в зимнее время хорошо прогреть салон не получится. Помимо этого, необходимо тщательно следить за качеством используемого топлива и выполнять замену фильтрующих элементов.

Трансмиссия. В малолитражных автомобилях может использоваться три типа трансмиссии:

Механическая — стандартный проверенный вариант высокой степени надежности, но неудобный в городских условиях по причине необходимости постоянного переключения скоростей;АКПП — более удобна по сравнению с механической, но при ее установке повышается потребление топлива;Вариатор. Особенность его в отсутствии фиксированных передач, то обеспечивает более мягкую динамику разгона.

Заключение. В процесс разработки малолитражных моделей А-класса включается все большее число производителей. Этот тренд понемногу подхватывается и российскими автовладельцами, понимающими преимущество компактных и экономичных машин, дающих возможность быстрого передвижения в загруженном городе.