Maserati начала обкатку кроссовера Grecale 

Пресс-служба Maserati опубликовала «замыленные» фотографии с испытания нового кроссовера Grecale, дополнив визуальную информацию очередным анонсом переноса сроков дебюта — с весны на пространственное — «в этом году».
Как и внедорожник Maserati Levante, Grecale назван в честь средиземноморского ветра Грекаль задувающего с северо-востока и его интенсивность не такая, как у более мощного Леванте, отсюда и ранжирование в гамме — Grecale будет компактнее и проще старшего брата.
Maserati
По предварительным данным в основе паркетника будет доработанная архитектура Greorgio используемая «Альфой» для Stelvio. В качестве силовых установок рассматривается двухнаддувный бензиновый V6 2.9 выдающий на Stelvio Quadrifoglio — 520 л.с., 600 Н•м.а также гибридный вариант в основе с турбочетвёркой выдающий на пике 330 л.с. и 450 Н·м.