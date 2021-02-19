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Maserati начала обкатку кроссовера Grecale 

Autorating.ru 6 часов назад
Maserati начала обкатку кроссовера Grecale
Фото: Maserati
Пресс-служба Maserati опубликовала «замыленные» фотографии с испытания нового кроссовера Grecale, дополнив визуальную информацию очередным анонсом переноса сроков дебюта — с весны на пространственное — «в этом году».
Как и внедорожник Maserati Levante, Grecale назван в честь средиземноморского ветра Грекаль задувающего с северо-востока и его интенсивность не такая, как у более мощного Леванте, отсюда и ранжирование в гамме — Grecale будет компактнее и проще старшего брата.
Maserati
По предварительным данным в основе паркетника будет доработанная архитектура Greorgio используемая «Альфой» для Stelvio. В качестве силовых установок рассматривается двухнаддувный бензиновый V6 2.9 выдающий на Stelvio Quadrifoglio — 520 л.с., 600 Н•м.а также гибридный вариант в основе с турбочетвёркой выдающий на пике 330 л.с. и 450 Н·м.
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Бортжурнал , Maserati Levante , Maserati
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