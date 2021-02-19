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УАЗ похвастался несуществующей новой «Буханкой» 

Motor.ru 5 часов назад
УАЗ похвастался несуществующей новой «Буханкой»
Фото: © УАЗ / Facebook
Ульяновский автозавод похвастался в социальных сетях рендерами с новой внешностью фургона УАЗ-452. Изображения такой «Буханки» уже не в первый раз появляются на страницах УАЗа, несмотря на то, что пока она — лишь плод фантазии российского дизайнера Андрея Давыдова. На этот раз автопроизводитель попросил подписчиков оценить пассажирскую версию.
На новых рендерах Давыдов изобразил фургон в двух цветах кузова — белом и темно-сером. «Буханка» в представлении художника получила широкую колею, узкую светодиодную оптику необычной формы, накладки из неокрашенного пластика по периметру, металлическую защиту бамперов и бокс на крыше.
Под лобовым стеклом и на корме красуются крупные надписи «Буханка», сзади дизайнер разместил вертикальные фонари, а сбоку имеется шильдик «СССР 100»: ранее дизайнер рассказал, что разработал дизайн к столетию СССР. Такой же надписью отмечены шины внедорожника.
© УАЗ / Facebook
Мнения комментаторов о несуществующей «Буханке» разделились. Многие положительно оценили новый дизайн фургона, который оставался практически неизменным с 1963 года. Другие же указали на конструктивные недочеты: сдвижную дверцу, которой будет мешать колесная арка, тесную кабину и открывающуюся вверх заднюю дверь — она может оказаться слишком тяжелой.
© УАЗ / Facebook
Некоторые пользователи попросили УАЗ поработать над внешностью и качеством актуальной «Буханки», а также рассказать о реальных проектах вместо публикации дизайнерских эскизов. На это УАЗ ответил, что изменения в модельном ряду требуют времени и значительных затрат, но автозавод «активно работает в этом направлении».
В январе сообщалось, что УАЗ закрыл проект по созданию перспективного внедорожника, который окрестили «русским Prado». Модели обещали платформу класса Toyota Land Cruiser Prado и ценник на уровне 1,5 миллиона рублей. В моторную гамму, по слухам, могли войти бензиновый турбомотор и 2,2-литровый дизель от Ford Transit.
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Комментарии 2
Бортжурнал , Toyota Land Cruiser Prado , Toyota , УАЗ , Toyota Land Cruiser , Ford Transit , Андрей Давыдов , Ford
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