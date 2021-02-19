УАЗ похвастался несуществующей новой «Буханкой» 

Ульяновский автозавод похвастался в социальных сетях рендерами с новой внешностью фургона УАЗ-452. Изображения такой «Буханки» уже не в первый раз появляются на страницах УАЗа, несмотря на то, что пока она — лишь плод фантазии российского дизайнера Андрея Давыдова. На этот раз автопроизводитель попросил подписчиков оценить пассажирскую версию.

На новых рендерах Давыдов изобразил фургон в двух цветах кузова — белом и темно-сером. «Буханка» в представлении художника получила широкую колею, узкую светодиодную оптику необычной формы, накладки из неокрашенного пластика по периметру, металлическую защиту бамперов и бокс на крыше.

Под лобовым стеклом и на корме красуются крупные надписи «Буханка», сзади дизайнер разместил вертикальные фонари, а сбоку имеется шильдик «СССР 100»: ранее дизайнер рассказал , что разработал дизайн к столетию СССР. Такой же надписью отмечены шины внедорожника.

© УАЗ / Facebook

Мнения комментаторов о несуществующей «Буханке» разделились. Многие положительно оценили новый дизайн фургона, который оставался практически неизменным с 1963 года. Другие же указали на конструктивные недочеты: сдвижную дверцу, которой будет мешать колесная арка, тесную кабину и открывающуюся вверх заднюю дверь — она может оказаться слишком тяжелой.

© УАЗ / Facebook

Некоторые пользователи попросили УАЗ поработать над внешностью и качеством актуальной «Буханки», а также рассказать о реальных проектах вместо публикации дизайнерских эскизов. На это УАЗ ответил, что изменения в модельном ряду требуют времени и значительных затрат, но автозавод «активно работает в этом направлении».