Могут ли оштрафовать за слишком маленькую скорость 

На дорогах РФ нередко встречаются "тихоходы", которые по причине своего технического состояния не могут разгоняться до нормальных скоростей. Данные транспортные средства часто на автотрассах создают проблемы, вынуждая предпринимать обгоны, тормозя движение всего дорожного потока.

В ПДД говорится, что речь в данном случае ведется о спецтехнике, обозначаемой соответствующим знаком, способной двигаться со скоростью до 30 км/час. Такие машины можно обгонять в неположенных местах, так как они не могут двигаться быстрей. В данном случае главное провести правильную оценку дорожной ситуации перед выездом на встречную полосу.

Согласно ПДД, "тихоходы" должны съезжать с автодороги, пропуская весь скопившийся за ними автотранспорт. В ином случае водители таких машин могут быть оштрафованы на сумму в 1000 — 1500 руб.

Такого рода транспортные средства, как старые грузовые авто, легковые машины либо автобусы, не имеющие специального знака, а также двигающиеся очень медленно, не являются тихоходными средствами. Их запрещено обгонять в неположенных местах.