BMW отзывает 430 тысяч автомобилей

Компания BMW вынуждена отозвать 430 000 машин третьей серии на территории Германии в связи с их возможным возгоранием. Об этом передают СМИ со ссылкой на заявление представителей бренда.

О повышенном риске воспламенения автомобилей BMW известно с 2017 года. Как сообщается, в транспортных средствах, который вышли на рынок в 2004-2012 годах, существует риск короткого замыкания, оплавления контактов или возгорания, включая и в припаркованных машинах. Под отзыв подпадают автомобили E90-E93, их владельцы должны отправиться в мастерские для выполнения ремонтных работ.

Lexus. BMW — один из крупнейших автопроизводителей планеты. Занимается выпуском машин, двигателей, мотоциклов и велосипедов. Главный офис располагается в Мюнхене. Главным конкурентом компании является фирма Mercedes, а также Audi

Ведущие производственные мощности баварцев находятся в родной стране. Кроме того, сборка средств передвижения осуществляется в РФ, Египте, Индии, ЮАР.