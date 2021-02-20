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BMW отзывает 430 тысяч автомобилей из-за опасности возгорания 

Секрет Фирмы и ещё 1 3 часа назад
BMW отзывает 430 тысяч автомобилей
Фото: car.ru
Компания BMW вынуждена отозвать 430 000 машин третьей серии на территории Германии в связи с их возможным возгоранием. Об этом передают СМИ со ссылкой на заявление представителей бренда.
О повышенном риске воспламенения автомобилей BMW известно с 2017 года. Как сообщается, в транспортных средствах, который вышли на рынок в 2004-2012 годах, существует риск короткого замыкания, оплавления контактов или возгорания, включая и в припаркованных машинах. Под отзыв подпадают автомобили E90-E93, их владельцы должны отправиться в мастерские для выполнения ремонтных работ.
BMW — один из крупнейших автопроизводителей планеты. Занимается выпуском машин, двигателей, мотоциклов и велосипедов. Главный офис располагается в Мюнхене. Главным конкурентом компании является фирма Mercedes, а также Audi и Lexus.
Ведущие производственные мощности баварцев находятся в родной стране. Кроме того, сборка средств передвижения осуществляется в РФ, Египте, Индии, ЮАР.
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Бортжурнал , Автоновости , Audi , BMW , Lexus
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