Российские школьники построили автомобиль за 30 000 рублей 

Двое старшеклассников из Северодвинска построили с нуля полноценный двухместный автомобиль, потратив при этом на его создание менее 30 000 рублей. Основными затратами стали новый двигатель и элементы подвески. Однако по дорогам общего пользования передвигаться на самодельной машине не получится.

Конструкторы Андрей Зотиков и Антон Кушников назвали самодельный автомобиль КАЗ, соединив свои инициалы имен и фамилий. Машина представляет собой двухместный заднеприводный багги, в основе которого лежит стальная рама, сваренная школьниками из металлических труб. Большую часть компонентов юные инженеры взяли со свалок или приобрели по частным объявлениям. К примеру, все четыре колеса автомобиля конструкторы купили за тысячу рублей.

Для комфортного передвижения в салон машины школьники установили ортопедическое сиденье на пружинах, которое позволяет снять нагрузку со спины во время движения. Кроме того, конструкторы утеплили автомобиль изнутри, установив в салоне обогреватель, благодаря которому на КАЗе можно комфортно ездить даже в тридцатиградусные морозы. Самодельная крыша крепится к кузову машины при помощи магнитов.

В движение автомобиль приводит новый мотоциклетный двигатель объемом 210 кубических сантиметров, отдача которого составляет семь лошадиных сил. В паре с агрегатом школьники установили коробку передач от «Урала». По словам конструкторов, для того чтобы объехать весь Северодвинск, самодельному КАЗу требуется всего 2,5 литра топлива.

Поскольку поставить на учет в ГИБДД самодельный автомобиль не получится, создатели испытывают свое творение на окраинах города и во время выездов на природу. По их словам, благодаря узкой компоновки кузова и хорошей маневренности, КАЗ способен передвигаться как по обычным дорогам, так и ограниченном пространстве. Самодельный автомобиль обошелся конструкторам примерно в 28 000 рублей.