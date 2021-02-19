Машиной никто не пользовался, а штраф пришёл. Как оспорить? 

В процессе развития технологий, в жизни обычных граждан появилось немалое количество нововведений — как положительных, так и отрицательных.

Технический прогресс коснулся и государственных органов, в том числе и ГИБДД , получившего возможность выявления совершенных на дороге нарушений при помощи автоматических камер. Начало их работы должно было дисциплинировать водителей, заставить более внимательно следить за ситуацией на дороге. Для предотвращения получения штрафа люди должны соблюдать установленный на данном участке режим скорости движения, не допускать выезда за стоп-линию перед перекрестком, проезда на красный свет светофора.

Нарушение, зафиксированное на камеру. Но это только одна сторона дела. Согласно КоАП, к административной ответственности могут быть привлечены собственники транспортных средств, по статье 2.6.1. Это значит, что настоящего нарушителя наказывать не будут, пострадает владелец авто.

Причиной такой особенности становится то, что у сотрудников ГИБДД совершенно нет желания разбираться, кто именно совершил правонарушение, поскольку автоматическая камера не фиксирует лицо. Проведение расследования в каждом конкретном случае будет вызывать ненужные затраты времени на вызов подозреваемых, сбор доказательств. В штате ГИБДД просто не найдется достаточного количества сотрудников для подобных мероприятий.

Последствием этого становится необоснованное привлечение к ответственности большого количества граждан, которые вообще не имели представления о том, что они нарушили правила дорожного движения.

Восстановление справедливости. Согласно общему правилу, предусматриваемому частями 3,4 статьи 15 КоАП, лицо, которое подозревается в совершении правонарушения, не должно доказывать факт своей невиновности, а любые действия должны быть рассмотрены в его пользу.

В реальности это означает, что государство, представляемое должностными лицами, обязано доказать, что нарушение было совершено именно тем лицом, которое привлекается к ответственности. Если же таких доказательств недостаточно, или же они сомнительные, лицо будет рассматриваться как невиновное. При распространении подобного правила на все случаи фотовидеофиксации, сотрудники ГИБДД лишились бы возможности узнавать, кто именно допустил совершение правонарушения , поскольку с камеры рассмотреть лицо человека практически невозможно.

Результатом стала принятая норма, по которой презумпция невиновности не действует на тот случай, когда нарушение снято автоматической камерой. Согласно этой поправке, владелец обязан доказать, что в этот конкретный момент за рулем автомобиля был не он. Пока это не было сделано, владелец будет рассматриваться в качестве виновного. Затягивать с решением этой проблемы нельзя, а единственным доступным способом доведения ее до органов государственной власти, становится обжалование вынесенного постановления.

Порядок проведения обжалования. Для того чтобы обжаловать вынесенное постановление, следует обратиться напрямую к высшему должностному лицу ГИБДД. Альтернативным вариантом становится обращение в районный суд по месту совершения правонарушения . Срок на обжалование составляет 10 суток с момента совершения. Если этот срок уже истек, следует указать, по какой причине это случилось.

Заключение. Доказать, что на момент совершения нарушения ПДД машиной управляло другое лицо, можно при помощи предъявления документов, выданных ему, или же по непосредственному его заявлению, что снимет все подозрения с хозяина машины.