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Ford анонсировал загадочную модель, который может стать преемником Mondeo 

Motor.ru 3 часа назад
Ford анонсировал загадочную модель, который может стать преемником Mondeo
Фото: Motor.ru
Компания Ford провела пресс-конференцию, в ходе которой анонсировала появление новой модели. Скорее всего, новинка станет заменой Mondeo и получит гибридную силовую установку.
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Во время пресс-конференции глава американской марки в Европе Стюарт Роули не рассказал никаких подробностей о будущей модели. Представитель Ford заявил, что компания в ближайшее время раскроет все карты. А пока он предложил взглянуть на силуэт будущей новинки, который автопроизводитель представил на фасаде здания.
Судя по контурам, пока что безымянный автомобиль вполне может оказаться электрическим кроссовером. Ожидается, что новинка получит название Evos и придет на смену Mondeo. В то же время иинсайдеры утверждают, что вседорожник будет заряжаемым гибридом с силовой установкой на базе мотора 2.5.
Премьера загадочной новинки состоится до конца 2021 года.
Ford показал семиместный кроссовер меньше и дешевле Explorer
Накануне компания Ford раскрыла стратегию развития на европейском рынке. Согласно ей, уже у 2030 году из местного модельного ряда автопроизводителя будут исключены все автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а на смену им придут электрокары.
Источник: Motor1.com
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Комментарии
Бортжурнал , Ford Expedition , Ford Bronco , Стюарт Роули , Ford
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