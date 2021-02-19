Ford анонсировал загадочную модель, который может стать преемником Mondeo 

Компания Ford провела пресс-конференцию, в ходе которой анонсировала появление новой модели. Скорее всего, новинка станет заменой Mondeo и получит гибридную силовую установку.

Во время пресс-конференции глава американской марки в Европе Стюарт Роули не рассказал никаких подробностей о будущей модели. Представитель Ford заявил, что компания в ближайшее время раскроет все карты. А пока он предложил взглянуть на силуэт будущей новинки, который автопроизводитель представил на фасаде здания.

Судя по контурам, пока что безымянный автомобиль вполне может оказаться электрическим кроссовером. Ожидается, что новинка получит название Evos и придет на смену Mondeo. В то же время иинсайдеры утверждают, что вседорожник будет заряжаемым гибридом с силовой установкой на базе мотора 2.5.

Премьера загадочной новинки состоится до конца 2021 года.