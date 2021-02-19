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Эксперт оценил перспективы онлайн-продаж автомобилей 

Car.ru 3 часа назад
Эксперт оценил перспективы онлайн-продаж автомобилей
Фото: Car.ru
В последнее время всё чаще можно услышать обсуждение продаж автомобилей через онлайн-площадки и сервисы. Мнения на сей счёт у всех разные, особенно отличаются они у производителей и дилеров. Виталий Архиреев, главред «Автоброкер Клуб», поделился своим видением перспектив онлайн-продаж.
По мнению эксперта, на сегодняшний день российские автомобилисты больше склоняются к «живым» покупкам. Поэтому многие не спешат пользоваться услугами онлайн-площадок, а идут в автосалоны, записываются на тест-драйвы и оценивают новые автомобили в реальных условиях. Архиреев считает, что насколько бы не были удобны продажи в формате онлайн, они не могут дать покупателю «прочувствовать» машину. Причём нельзя этого сделать даже после просмотра десятков обзоров автоблогеров или фотогалерей с сотнями снимков авто, сделанными с разных ракурсов.
Стоит отметить, что многие дилеры уже сейчас бьют тревогу и просят специалистов разобраться с вопросом онлайн-продаж. Продавцы считают, что новые методы реализации производителями своей продукции могут обрушить налаженный бизнес, а это приведёт к уходу с рынка многих игроков.
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Бортжурнал
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