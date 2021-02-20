Аналитики назвали самые надежные автомобили в мире 

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Компания из США J. D. Power провела исследование надежности различных марок машин. Пресс-релиз опубликован на сайте компании.

Аналитики изучили опрос 33 251 владельца транспортных средств 2018 года производства. Вопросы касались возникших за последний год использования машины проблем и охватили 177 конкретных неисправностей, которые были сгруппированы в восемь основных категорий.

Самым надежным брендом была признана продукция Lexus . На втором месте оказались автомобили Porsche , третье место заняли машины Kia . При этом авторы исследования отметили, что корейский производитель занял самое высокое место среди брендов массового рынка.

Также аналитики отметили, что результаты показали значительное повышение уровня надежности автомобилей по сравнению с предыдущими годами.