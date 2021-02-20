Автовладелец отсудил 7,3 млн рублей за заплесневелый Touareg

Житель Челябинска Владимир Нестеров отсудил у официального дилера Volkswagen 7,3 миллиона рублей за Touareg, в котором разрослась плесень. На момент обращения в суд кроссовер находился на гарантии.

Житель Челябинска приобрел новый Volkswagen Touareg 13 июня 2018 года в дилерском центре «Гольфстрим». Менее чем через год владелец начал замечать, что в кроссовере из-за высокой влажности постоянно запотевают стекла. А после дождя или мойки кузова в салоне машины начал появляться неприятный запах. Мужчина несколько раз обращался по гарантии с просьбой устранить дефект, однако в сервисном центре никак не смогли решить данную проблему.

За то время, как ситуация продолжала ухудшаться, у Touareg повредили крышу, разорвали обшивку салона и уплотнитель багажника, а также сломали крепления плафона освещения и систему откидывания задний сидений. Последней каплей для владельца кроссовера стали приступы удушья у ребенка, которые возникли из-за образовавшихся в воздухе споров плесени. Владимир обратился в автоцентр с письменной претензией, в которой потребовал расторгнуть договор купли-продажи и вернуть уплаченные за автомобиль деньги. Не получив от дилера ответа, мужчина обратился в суд.

В ходе независимой судебной экспертизы выяснилось, что причиной повышенной влажности в салоне Volkswagen Touareg стал не присоединенный к дренажу панорамной крыши шланг, обеспечивающий сток воды. Если бы дилер вовремя заметил и устранил данный дефект, образование грибка и плесени в салоне кроссовера удалось бы избежать. Однако к тому моменту ситуация стала непоправимой.

Суд признал требования покупателя обоснованными и постановил дилерского центру выплатить владельцу полную стоимость кроссовера, которая составила пять миллионов рублей, а также штраф за невыполнение требований клиента и прочие расходы. Общая сумма компенсации составил 7,3 миллиона рублей.