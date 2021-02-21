Минпромторг пообещал скорую сертификацию седана Aurus

Денис Мантуров. Удлиненный седан Aurus будет сертифицирован в ближайшее время под ближневосточный рынок, в том числе для ОАЭ, рассказал глава Минпромторга

«Они (арабы) очень ждут, помимо тех моделей, которые сегодня уже сертифицированы — седан, лимузин — в ближайшее время будет в том числе под эмиратский, ближневосточный рынок сертифицирован удлиненный седан, на который, по моему мнению — и это совпадает с мнением экспертов — спрос здесь будет даже, наверное, больше, чем на обычный седан. И они очень ждут появления в следующем году уже серийного производства SUV (внедорожника), на который они очень рассчитывают. Возможно, даже такая углубленная кастомизация будет в Эмиратах», — приводит РИА «Новости» слова Мантурова.

Сейчас в ОАЭ уже ездит один автомобиль Aurus Senat Limousine, который Минпромторг передал высшему руководству страны в тестовую эксплуатацию в 2019 году на выставке Defexpo. Один из первых зарубежных заказов Aurus Senat отправится в 2021 году в Объединенные Арабские Эмираты, квота у них достаточно серьезная, отмечал в прошлом году глава Aurus Адиль Ширинов

Также сообщается, что Aurus планирует в конце этого года начать продажи машин в ОАЭ через своего арабского акционера — фонд Tawazun, а затем постепенно расширить рынки сбыта на весь Ближний Восток и Африку. По словам Мантурова, Tawazun доволен сотрудничеством, даже планирует начать продажи в конце этого года уже в Эмиратах, а также постепенно расширять рынки сбыта, имея хаб в Эмиратах, на весь Ближний Восток и Северную Африку. По его словам, речь идет о том, что в ОАЭ возможна частичная кастомизация российских машин.

Aurus — это рыночное название семейства автомобилей класса «люкс» для первых лиц государства на основе единой модульной платформы, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект под кодовым именем «Кортеж» обошелся государству в 12,4 млрд рублей.