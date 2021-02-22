Ещё
Далее:
Читайте также:

Эксперт дал советы по выбору подержанной машины 

ТК «Звезда» и ещё 2 3 часа назад
Эксперт дал советы по выбору подержанной машины
Фото: РИА Новости
При отличном внешнем виде подержанные автомобили могут быть с поломками и техническими дефектами. Об этом предупредил основатель одной из сети автосалонов Денис Мигаль.
Он посоветовал перед покупкой проверить машину через специальное приложение, где указывается полная информация о транспортном средстве: количество владельцев, наличие или отсутствие ДТП, нахождение в розыске.
Специалист также рекомендовал проводить осмотр автомобиля утром или днем. По словам Мигаля, при плохом освещении можно не заметить дефекты. Прежде всего, покупателю нужно обратить внимание на болты, лакокрасочное покрытие и состояние двигателя.
Если на авто есть ржавчина, то, как сказал Мигаль агентству «Прайм», это должно насторожить. Коррозия может свидетельствовать о плохом состоянии кузова или серьезном ДТП.
При покупке машины, которая прибыла из Японии, обязательно нужно проверить, не тонула ли она. Эксперт отметил, что в этой стране автомобили часто заливает во время тайфунов. Определить это достаточно просто — по специфическому запаху в салоне и ржавчине.
Видео дня. Сотрудники ГИБДД будут присутствовать при техосмотре авто
ТК «Звезда»: последние новости
В ОАЭ ждут поставок удлиненного седана Aurus В ОАЭ ждут поставок удлиненного седана Aurus Глава Минпромторга РФ рассказал о создании совместного с ОАЭ центра Aurus Глава Минпромторга РФ рассказал о создании совместного с ОАЭ центра Aurus МВД прописало обязательные требования к безопасности автомобиля при прохождении техосмотра МВД прописало обязательные требования к безопасности автомобиля при прохождении техосмотра
Комментарии
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
01:04
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
Автоновости
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
00:21
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
ДТП
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
00:31
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
ДТП
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение