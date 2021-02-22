Эксперт дал советы по выбору подержанной машины 

При отличном внешнем виде подержанные автомобили могут быть с поломками и техническими дефектами. Об этом предупредил основатель одной из сети автосалонов Денис Мигаль.

Он посоветовал перед покупкой проверить машину через специальное приложение, где указывается полная информация о транспортном средстве: количество владельцев, наличие или отсутствие ДТП, нахождение в розыске.

Специалист также рекомендовал проводить осмотр автомобиля утром или днем. По словам Мигаля, при плохом освещении можно не заметить дефекты. Прежде всего, покупателю нужно обратить внимание на болты, лакокрасочное покрытие и состояние двигателя.

Если на авто есть ржавчина, то, как сказал Мигаль агентству «Прайм», это должно насторожить. Коррозия может свидетельствовать о плохом состоянии кузова или серьезном ДТП.

При покупке машины, которая прибыла из Японии, обязательно нужно проверить, не тонула ли она. Эксперт отметил, что в этой стране автомобили часто заливает во время тайфунов. Определить это достаточно просто — по специфическому запаху в салоне и ржавчине.