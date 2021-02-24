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Перечислены ошибки, которые допускают водители при покупке новых машин 

Вечерняя Москва и ещё 1 43 минуты назад
Перечислены ошибки, которые допускают водители при покупке машин
Фото: pixabay.com
Эксперты назвали основные ошибки, которые допускают покупатели новых автомобилей.
По мнению специалистов, часто автолюбители неправильно выбирают автосалоны. По словам экспертов, если потребитель ориентируется на новую машину, тогда следует обращаться к специалистам официальных дилерских центров. В случае надобности их легче можно привлечь к ответственности. Также в ходе продажи в таких автосалонах меньше навязывают лишние ненужные услуги.
Второй ошибкой специалисты назвали покупку автомобиля «здесь и сейчас». Если покупателю удастся набраться терпения при заказе транспортного средства, то он сможет заметить много преимуществ. Если не торопиться с покупкой машины, то можно сконфигурировать авто под себя. Благодаря этому покупатель сможет избежать переплат, связанных с приобретением ненужных опций.
Также зачастую покупатели ошибаются во время торгов. Они уместны, если автомобиль имеет среднюю или богатую комплектацию. Еще проще получить бонус в случае оформления дополнительных опций, передает портал «Автовзгляд».
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Бортжурнал , АвтоВзгляд
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