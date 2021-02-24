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Появились новые подробности об облике обновленной Lada Vesta 

Motor.ru и ещё 1 6 часов назад
Появились новые подробности об облике обновленной Lada Vesta
Фото: © AvtoVAZ News
В сообществе AvtoVAZ News в ВКонтакте поделились двумя новыми изображениями переднего бампера обновленной Lada Vesta. Судя по снимкам, этот элемент изменится минимально.
Наиболее заметным нововведением станет изменение места сопряжения с оптикой, так как фары будут новые, а в топовых комплектациях предложат светодиодную оптику. Кроме того, слегка изменится рисунок решетки радиатора с парой хромированных ламелей, а у ниш под противотуманки будет иная форма.
Традиционно Cross-версия будет отличаться от стандартной: узор радиаторную решетку выполнят в виде крупных сот. Ранее аналогичную решетку получил Largus FL Cross.
© AvtoVAZ News / Передний бампер обновленной Lada Vesta
Ранее сообщалось, что в салоне Vesta FL появится полностью пересмотренная передняя панель, новые дверные карты, мультимедийная система с крупным вертикальным тачскрином и иной руль. Интерьер оформят в стиле кросс-купе Renault Arkana: у него «Веста» позаимствует блок управления климат-контролем с тумблерами и оформление «приборки» с небольшим экраном по центру.
Обновленная Lada Vesta будет комплектоваться атмосферными моторами объемом 1,6 литра мощностью 106 и 113 лошадиных сил, а также 1,8-литровым агрегатом на 122 силы.
По неофициальным данным, обновленная Lada Vesta встанет на конвейер до конца 2021 года, а в продажу поступит в начале 2022 году. Vesta — вторая по популярности модель в линейке Lada, по продажам она уступает только семейству Granta. Так, за 2020 год в России реализовали почти 107,3 тысячи экземпляров Vesta и более 126,1 тысячи автомобилей Granta.
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Бортжурнал , Lada Vesta , Lada , Renault , Автоваз
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