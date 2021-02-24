Автомобилистам подсказали дешевый способ убрать царапины 

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Небольшие повреждения и потертости портят внешний вид деталей автомобиля. При этом необязательно сразу менять поцарапанные детали на новые.

Восстанавливаем внешний вид пластика

О том, как легко сделать незаметными потертости на пластиковых деталях салона, пишет журнал «За рулем». Как восстановить поцарапанный пластик? Поврежденное место необходимо затереть кусочком копировальной бумаги. После этого его советуют протереть сухой тряпкой.

Хромированные детали тоже можно обновить

Внешний вид покрытых хромом поверхностей поможет улучшить алюминиевая фольга. Как освежить хромированные детали?

смять алюминиевую фольгу;

намочить ее водой;

легкими движениями без нажима протереть деталь.

Такие методы позволят с минимальными затратами восстановить внешний вид деталей. Исправить серьезные повреждения они не помогут.