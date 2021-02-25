Ещё
Далее:
Читайте также:

Обновленный 5-дверный хэтчбек MINI поступил в продажу по всей Европе 

PNZdrive и ещё 1 12 часов назад
Мужчина 15 дней выживал в открытом океане и чудом спасся благодаря казахстанцу
Фото: Lenta.ru
После показа обновленного MINI Hatch автопроизводитель запускает пятидверный вариант, в котором используются те же изменения стиля и технические обновления. Первые образцы обновленного MINI 5-Door поступят на европейский рынок в марте, сочетая в себе последние дизайнерские акценты бренда с повышенной практичностью его 5-дверного кузова. Модель 2021 Mini 5-Door имеет кузов на 160 мм длиннее, а к колесной базе добавлено 72 мм для большего комфорта и пространства для пассажиров и их багажа. MINI утверждает, что пассажиры выигрывают от «заметно большей ширины салона, пространства для ног и головы. Кроме того, задний диван для трех пассажиров может складываться и раскладываться в соотношении 60:40, увеличивая объем багажного отделения с 278 литров до 941 литра. Передняя часть обновленного MINI 5-Door отличается новой решеткой радиатора с увеличенной 6-угольной окантовкой, новым бампером с вертикальными воздухозаборниками по бокам, новым задним бампером с противотуманными фарами, интегрированными в виде узкого светодиодного блока, фартук и пять новых вариантов легкосплавных дисков на выбор. MINI теперь предлагает вариант Multitone Roof с цветовым градиентом от San Marino Blue через Pearly Aqua до Jet Black благодаря новой технике окраски.   В салоне на приборной панели есть новые центральные вентиляционные отверстия заподлицо и переработанная центральная комбинация приборов, в которой находится стандартная 8,8-дюймовая информационно-развлекательная система. Спортивный руль с кожаной отделкой и новыми кнопочными панелями входит в стандартную комплектацию. Продажи обновленной 5-дверной модели MINI начнутся в марте этого года по всей Европе. Читайте также о том, что MINI Cooper SE выпустили в модной коллекции с уникальными характеристиками.
Видео дня. Автомобилистам придется проходить ТО по новым правилам
PNZdrive: последние новости
BMW X4 2022 получил рестайлинг с изменениями внутри и снаружи BMW X4 2022 получил рестайлинг с изменениями внутри и снаружи Новая концепция легкого тактического грузовика Kia готова к бою Новая концепция легкого тактического грузовика Kia готова к бою Porsche Taycan Cross Turismo получил внедорожный спецрежим Porsche Taycan Cross Turismo получил внедорожный спецрежим
Комментарии
Бортжурнал , Mini Cooper
Читайте также
Новости партнеров
Видео
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
00:17
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
ДТП
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
00:40
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
ДТП
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
00:40
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
ДТП
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
00:35
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
ДТП
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
01:01
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
ДТП
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
01:04
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
Автоновости
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
00:21
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
ДТП
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение