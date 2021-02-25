Мужчина 15 дней выживал в открытом океане и чудом спасся благодаря казахстанцу

После показа обновленного MINI Hatch автопроизводитель запускает пятидверный вариант, в котором используются те же изменения стиля и технические обновления. Первые образцы обновленного MINI 5-Door поступят на европейский рынок в марте, сочетая в себе последние дизайнерские акценты бренда с повышенной практичностью его 5-дверного кузова. Модель 2021 Mini 5-Door имеет кузов на 160 мм длиннее, а к колесной базе добавлено 72 мм для большего комфорта и пространства для пассажиров и их багажа. MINI утверждает, что пассажиры выигрывают от «заметно большей ширины салона, пространства для ног и головы. Кроме того, задний диван для трех пассажиров может складываться и раскладываться в соотношении 60:40, увеличивая объем багажного отделения с 278 литров до 941 литра. Передняя часть обновленного MINI 5-Door отличается новой решеткой радиатора с увеличенной 6-угольной окантовкой, новым бампером с вертикальными воздухозаборниками по бокам, новым задним бампером с противотуманными фарами, интегрированными в виде узкого светодиодного блока, фартук и пять новых вариантов легкосплавных дисков на выбор. MINI теперь предлагает вариант Multitone Roof с цветовым градиентом от San Marino Blue через Pearly Aqua до Jet Black благодаря новой технике окраски. В салоне на приборной панели есть новые центральные вентиляционные отверстия заподлицо и переработанная центральная комбинация приборов, в которой находится стандартная 8,8-дюймовая информационно-развлекательная система. Спортивный руль с кожаной отделкой и новыми кнопочными панелями входит в стандартную комплектацию. Продажи обновленной 5-дверной модели MINI начнутся в марте этого года по всей Европе. Читайте также о том, что MINI Cooper SE выпустили в модной коллекции с уникальными характеристиками.
Обновленный 5-дверный хэтчбек MINI поступил в продажу по всей Европе
Фото: Lenta.ru
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