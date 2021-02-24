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Раскрыты характеристики обновленного Mitsubishi Pajero Sport для России 

Motor.ru и ещё 1 3 часа назад
Раскрыты характеристики обновленного Mitsubishi Pajero Sport для России
Фото: Motor.ru
Российский офис Mitsubishi поделился подробностями об обновленном Pajero Sport, который поступит в продажу в мае 2021 года. Кроссовер с новым дизайном и расширенным списком электронных систем помощи водителю предложат в четырех версиях с дизельным мотором и в двух — с бензиновым.
Раскрыта дата российской премьеры обновленного Mitsubishi Pajero Sport
Переживший рестайлинг Pajero Sport показали еще летом 2019 года в Таиланде. Внешне его можно отличить от дореформенной модели по новой радиаторной решетке в стиле пикапа L200, массивным бамперам и зауженной светодиодной оптике.
Новинку укомплектуют мультимедийной системой Mitsubishi Connect с 8-дюймовым экраном, а в некоторых комплектациях будет доступен комплекс «Яндекс. Авто». В числе прочего оборудования упоминаются USB-разъем для зарядки устройств и розетка на 220 В, функции бесконтактного открывания и закрывания багажника за счет сенсоров под задним бампером и управления доступом в салон при помощи смартфона.
Обновленный Pajero Sport появится в России с 2,4-литровым турбодизелем в паре с 6-ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической трансмиссиями, а также с бензиновым двигателем 3.0 в сочетании с автоматом. Привод — передний либо полный.
Салон обновленного Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi
Обновленный Mitsubishi Pajero Sport с дизелем все же появится в России
Пакет электронных ассистентов пополнился системой предупреждения об опасности наезда сзади, активной системой освещения поворотов и электронным стояночным тормозом с функцией удержания при остановке. Кроме того, за безопасность на дороге отвечают система смягчения последствий лобового столкновения, система предотвращения столкновений при парковке и система помощи при спуске. Также доступна система мониторинга мертвых зон и курсовая стабилизация прицепа.
В выданном ранее Одобрении типа транспортного средства было указано, что модель будут поставлять в Россию из Таиланда. Однако, согласно новой информации, сборку обновленного Mitsubishi Pajero Sport организуют на мощностях завода в Калужской области.
Источник: пресс-служба Mitsubishi
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Бортжурнал , Mitsubishi Pajero Sport , Mitsubishi Pajero , Mitsubishi
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